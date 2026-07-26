A színfalak mögött dől el a benzinkutak sorsa: gigantikus háttéralku okozza a drágulást

Hatalmi játszmák és kiürülő tartalékok

Az elmúlt hónapok árcsökkenése mögött meghúzódó nagyhatalmi stratégia mostanra elérte a korlátait. Az amerikai stratégiai készletek 1983 óta nem látott szintre csökkentek, miközben Kína is drasztikusan visszavágta a piaci vásárlásait, és a saját tartalékait fogyasztotta. Ez az összehangolt készletkiárusítás tette lehetővé az átmeneti árcsökkenést, amelyet a hazai döntéshozók is kihasználtak a korábbi intézkedések kivezetésekor.

A valóságban ennek a trükknek – a három nagyhatalom összejátszásának és a készletkiárusításnak – köszönhető, hogy az elmúlt egy hónapban volt egy jó széria”

– magyarázta Tóth Máté.

Sötét jövőképek: Tóth Máté energiajogász szerint a mennyiségi korlátozások és az akadozó ellátás csak a kezdet (Forrás: Híradó.hu)

Tóth Máté: Ez még csak a kezdet

A mesterségesen fenntartott illúzió azonban véget ért, mivel a Közel-Keleten nem sikerült megnyugtató rendezést elérni, a Hormuzi-szoros körüli feszültség pedig ismét felfelé hajtja a jegyzéseket. A Brent típusú olaj ára már tartósan 84 dollár felett jár hordónként, ami azonnal begyűrűzött a hazai töltőállomásokra is.

Ennek a hatásai megérkeztek a világ összes benzinkútjára, és persze hozzánk is: emelkedik az üzemanyag ára, már a korábbi védett ár fölött jár”

– hangsúlyozta az energiajogász. A szakértő szerint a jelenlegi ellátási hiányok és a bevezetett mennyiségi korlátozások még csak a folyamat elejét jelentik, hiszen a világ stratégiai olajtartalékai lényegesen alacsonyabbak, mint akár egy hónappal ezelőtt.