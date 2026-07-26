A színfalak mögött dől el a benzinkutak sorsa: gigantikus háttéralku okozza a drágulást

A hazai benzinkutakon tapasztalható áremelkedés és az egyes helyeken már megjelenő ellátási akadályok nem függetlenek a globális piacok mozgásától, amelyeket az elmúlt időszakban mesterségesen befolyásoltak. Tóth Máté energiajogász az Origónak adott elemzésében rávilágított, hogy az árak korábbi, látványos esése mögött nem pusztán politikai ígéretek, hanem egy láthatatlan világpiaci háttéralku állt.
Az történt ugyanis, hogy az Egyesült Államok és – mint utólag látjuk – Kína összehangolt magatartással a világtörténelem legnagyobb készletfelszabadításába kezdett”
– mutatott rá a szakértő, kiemelve, hogy a stratégiai olajkészletek piacra dobásával tudták csak ideiglenesen lenyomni a jegyzésárakat.
Hatalmi játszmák és kiürülő tartalékok
Az elmúlt hónapok árcsökkenése mögött meghúzódó nagyhatalmi stratégia mostanra elérte a korlátait. Az amerikai stratégiai készletek 1983 óta nem látott szintre csökkentek, miközben Kína is drasztikusan visszavágta a piaci vásárlásait, és a saját tartalékait fogyasztotta. Ez az összehangolt készletkiárusítás tette lehetővé az átmeneti árcsökkenést, amelyet a hazai döntéshozók is kihasználtak a korábbi intézkedések kivezetésekor.
A valóságban ennek a trükknek – a három nagyhatalom összejátszásának és a készletkiárusításnak – köszönhető, hogy az elmúlt egy hónapban volt egy jó széria”
– magyarázta Tóth Máté.
Tóth Máté: Ez még csak a kezdet
A mesterségesen fenntartott illúzió azonban véget ért, mivel a Közel-Keleten nem sikerült megnyugtató rendezést elérni, a Hormuzi-szoros körüli feszültség pedig ismét felfelé hajtja a jegyzéseket. A Brent típusú olaj ára már tartósan 84 dollár felett jár hordónként, ami azonnal begyűrűzött a hazai töltőállomásokra is.
Ennek a hatásai megérkeztek a világ összes benzinkútjára, és persze hozzánk is: emelkedik az üzemanyag ára, már a korábbi védett ár fölött jár”
– hangsúlyozta az energiajogász. A szakértő szerint a jelenlegi ellátási hiányok és a bevezetett mennyiségi korlátozások még csak a folyamat elejét jelentik, hiszen a világ stratégiai olajtartalékai lényegesen alacsonyabbak, mint akár egy hónappal ezelőtt.
A Fidesz-frakció követeli a kormánytól, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Fidesz-frakció szintén arra figyelmeztetett, hogy az üzemanyag ellátás biztonsága is veszélyben van. Követelik a kormánytól, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ellátás biztonsága és az áremelkedés megfékezése érdekében. Egyes töltőállomás-hálózatoknál ugyanis gázolajhiányról számoltak be, máshol pedig korlátozták az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét. A frakció szerint ez komoly figyelmeztetés, miközben az üzemanyagárak folyamatosan emelkednek.