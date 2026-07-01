Bankot robbantott Trump: csak kriptovalutákon több mint egymilliárd dollárt keresett egy év alatt

Donald Trump 927 oldalas pénzügyi nyilatkozata alapján a kriptovaluták váltak a legjövedelmezőbb üzleti területévé. A dokumentum szerint több százmillió dollár érkezett a Trump nevét viselő mémérméből, valamint a családjához köthető World Liberty Financial kriptovállalatból.

Donald Trump kriptobirodalma brutális gyorsasággal nő (Forrás: Getty Images)

A kriptovaluták hozták a legnagyobb bevételt

A pénzügyi jelentés szerint Trump mintegy 635 millió dollár jogdíjat könyvelt el a saját nevét viselő mémérméből, emellett több mint 500 millió dollár bevétele származott a World Liberty Financialből.

A vállalkozást Trump fiai, valamint Steve Witkoff amerikai különmegbízott gyermekei alapították – számolt be a BBC. A most nyilvánosságra hozott adatok jelentős növekedést mutatnak a korábbi évhez képest: míg 2024-ben valamivel több mint 600 millió dolláros jövedelmet vallott be, addig a legfrissebb kimutatás szerint ennek csaknem a dupláját érte el.

A Fehér Ház visszautasítja az összeférhetetlenség vádját

Az amerikai elnök vállalkozásait hivatalosan továbbra is a fiai által kezelt vagyonkezelői alap működteti, ezért a Fehér Ház szerint nem áll fenn összeférhetetlenség. Az elnök korábban azt is kijelentette, hogy rá nem vonatkozik a szövetségi összeférhetetlenségi törvény. Anna Kelly, a Fehér Ház sajtótitkárhelyettese hasonlóképpen nyilatkozott:

Sem az elnök, sem a családja soha nem keveredett – és soha nem is fog – összeférhetetlenségbe.”

Richard Painter, George W. Bush korábbi etikai ügyvédje ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy ez természetesen ez összeférhetetlenség, és rendkívüli, hogy egy hivatalban lévő amerikai elnök ekkora összeget keres kriptovalutákból.