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Donald Trump

Bankot robbantott Trump: csak kriptovalutákon több mint egymilliárd dollárt keresett egy év alatt

38 perce
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Donald Trump több mint 1 milliárd dollárnyi bevételre tett szert kriptovalutákhoz kapcsolódó üzleteiből hivatalba lépését követő első évben – derül ki a nyilvánosságra hozott pénzügyi jelentéséből. A Fehér Ház szerint mindez nem jelent összeférhetetlenséget, kritikusai viszont úgy látják, az amerikai elnök példátlan módon ötvözi a politikai hatalmat és az üzleti érdekeltségeket.
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Donald Trumppénzügyi jelentésBBCvagyonkriptovaluta

Donald Trump 927 oldalas pénzügyi nyilatkozata alapján a kriptovaluták váltak a legjövedelmezőbb üzleti területévé. A dokumentum szerint több százmillió dollár érkezett a Trump nevét viselő mémérméből, valamint a családjához köthető World Liberty Financial kriptovállalatból. 

Trump
Donald Trump kriptobirodalma brutális gyorsasággal nő (Forrás: Getty Images)

A kriptovaluták hozták a legnagyobb bevételt

A pénzügyi jelentés szerint Trump mintegy 635 millió dollár jogdíjat könyvelt el a saját nevét viselő mémérméből, emellett több mint 500 millió dollár bevétele származott a World Liberty Financialből. 

A vállalkozást Trump fiai, valamint Steve Witkoff amerikai különmegbízott gyermekei alapították – számolt be a BBC. A most nyilvánosságra hozott adatok jelentős növekedést mutatnak a korábbi évhez képest: míg 2024-ben valamivel több mint 600 millió dolláros jövedelmet vallott be, addig a legfrissebb kimutatás szerint ennek csaknem a dupláját érte el.

A Fehér Ház visszautasítja az összeférhetetlenség vádját

Az amerikai elnök vállalkozásait hivatalosan továbbra is a fiai által kezelt vagyonkezelői alap működteti, ezért a Fehér Ház szerint nem áll fenn összeférhetetlenség. Az elnök korábban azt is kijelentette, hogy rá nem vonatkozik a szövetségi összeférhetetlenségi törvény. Anna Kelly, a Fehér Ház sajtótitkárhelyettese hasonlóképpen nyilatkozott:

Sem az elnök, sem a családja soha nem keveredett – és soha nem is fog – összeférhetetlenségbe.”

Richard Painter, George W. Bush korábbi etikai ügyvédje ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy ez természetesen ez összeférhetetlenség, és rendkívüli, hogy egy hivatalban lévő amerikai elnök ekkora összeget keres kriptovalutákból.

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Nemcsak a kriptóból dőlt a pénz

Donald Trump továbbra is jelentős bevételeket realizált ingatlanjaiból és golfklubjaiból is: 

A floridai Mar-a-Lago klub közel 77 millió dollárt, a Doral golfközpont pedig 122 millió dollárt termelt számára. Emellett több tízmillió dollár érkezett a Bedminsterben, Jupiterben és a skóciai Turnberryben működő golfklubokból.

A bevételek között szerepelnek Trump márkájú órák, bibliák, parfümök, edzőcipők és gitárok után járó jogdíjak is. Melania Trump szintén jelentős összegeket tüntetett fel: több mint 10 millió dollárt keresett egy dokumentumfilmhez kapcsolódó licencmegállapodással, valamint 6 millió dollárt NFT-k értékesítéséből.

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Külön érdekesség, hogy Trump korábban élesen kritizálta a kriptovalutákat (Forrás: Pinterest)

Kriptoszkeptikusból a digitális eszközök élharcosa lett

Trump néhány évvel ezelőtt még élesen bírálta a kriptovalutákat, a bitcoint egyenesen „átverésnek” és „katasztrófának” nevezte. 

Az elnökválasztási kampány során azonban már azt ígérte, hogy az Egyesült Államokat a világ „kriptofővárosává” teszi, majd hivatalba lépése után több intézkedéssel is támogatta a szektor fejlődését.

A Forbes becslése szerint Trump vagyona mára 6 milliárd dollárra, a Bloomberg számításai alapján pedig 7,6 milliárd dollárra nőtt. A pénzügyi jelentés terjedelme is jól mutatja üzleti érdekeltségeinek nagyságát: 

A több mint 900 oldalas dokumentum messze meghaladja elődei hasonló bevallásait, Joe Biden utolsó teljes hivatali évéről szóló pénzügyi jelentése például mindössze 11 oldalas volt.

 

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