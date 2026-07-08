Fontos videót tett közzé Orbán Viktor - ezt mindenkinek látnia kell

Friss videóval erősítette meg Orbán Viktor a csütörtöki tüntetésre szóló felhívását. A Fidesz a Sándor-palota előtt tiltakozna a tiszás önkény ellen, miután Sulyok Tamás ügyében a Velencei Bizottság állásfoglalását sem várnák meg. "Ebből elég! Csütörtök, 18:00, Sándor-palota.

Orbán Viktor újabb videóban hív tüntetésre a Sándor-palota előtt. A Fidesz és annak támogatói a tiszás önkény és a Sulyok Tamást érintő alkotmánymódosítás ellen tiltakozik

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor videóban hív tüntetésre a Sándor-palota elé

Újabb bejegyzésben és videóban hívott tüntetésre Orbán Viktor, a Fidesz elnöke. Azt írta: „Ma már valakit egy Facebook-poszt miatt vittek el”, ezért szerinte nemet kell mondani a „tiszás önkényre”.

A demonstrációt csütörtökön 18 órára hirdették meg a Sándor-palota elé. Orbán Viktor már korábban is felhívást tett közzé a tüntetésről, amelyet a Fidesz a tervezett alkotmánymódosítás és a jogállamisági aggályok miatt szervez. A párt szerint békésen kell tiltakozni az önkény ellen.

Ebből elég! Csütörtök, 18:00, Sándor-palota

– írta legújabb Facebook bejegyzésésben Orván Viktor.

Orbán Viktor azt követően hirdette meg a demonstrációt, hogy Magyar Péter szombaton benyújtotta az alaptörvény 17. módosítását. A demonstráció közvetlen előzménye a Tisza Párt által kezdeményezett alaptörvény-módosítás, amelyet szombaton nyújtottak be, és amely a köztársasági elnök jogállását érintené.

Gulyás Gergely és Rétvári Bence hétfőn tartott közös sajtótájékoztatóján elhangzott: a javaslat a köztársasági elnöki intézmény elleni támadás, ezért alaptörvény-ellenesnek és elfogadhatatlannak tartják.