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sulyok tamás

Orbán Viktor üzent a tüntetés után és egy videót is megosztott a tömegről

1 órája
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Véget ért a Stop Önkény demonstráció a Sándor-palotánál, ahol több ezren gyűltek össze a tervezett alkotmánymódosítás elleni tiltakozásra. A tüntetés felszólalói szerint a tervezett változtatások veszélyeztetik a jogállamiságot, Havasi Bertalan pedig azt üzente: „nem kell félni a zsebdiktátortól”. Most Orbán Viktor a Facebook-oldalán üzent és tett közzé egy friss videót.
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A demonstráció Szűcs Gábor országgyűlési képviselő beszédével kezdődött, aki úgy fogalmazott: a tervezett szabályozások korlátoznák a választók jogát arra, hogy szabadon dönthessenek képviselőikről. A felszólalások során többször elhangzott, hogy a köztársasági elnök eltávolítására irányuló kezdeményezés szerintük alkotmányellenes.

tüntetés az alkotmányosság felszámolása ellen, tüntetésazalkotmányosságfelszámolásaellen, alaptörvénymódosítás ellen, alaptörvénymódosításellen, 2026.07.09.
Többezren tüntettek csütörtökön „Stop Önkény!” címmel Sulyok Tamás mellett, a kormány alaptörvénymódosítása ellen a Sándor-palotánál
Fotó: Ladóczki Balázs

A színpadon beszédet mondott Szakács István is, aki felidézte, hogy állítása szerint egy Facebook-bejegyzése miatt rendőrök jelentek meg nála, házkutatást tartottak és előállították. A közönség a beszéde alatt több alkalommal is skandált.

A tüntetés egyik fő felszólalója, Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója kijelentette: politikai közösségük kiáll az alkotmányosság, a demokrácia és Sulyok Tamás köztársasági elnök mellett. Úgy fogalmazott, hogy Sulyok Tamásnak történelmi felelőssége van, majd hozzátette: „nem kell félni a zsebdiktátortól, sem az áruló, megvett kiszolgálóitól.”

Áder János volt köztársasági elnök beszédében történelmi példákkal érzékeltette a köztársasági elnöki intézmény jelentőségét. A volt államfő szerint a köztársasági elnök eltávolítására irányuló kezdeményezés alkotmánysértő, a tervezett alaptörvény-módosítás pedig a magyar jogállam lebontását jelentené. A rendezvény végén a résztvevők Magyar Péter lemondását követelték.

Nemrég Orbán Viktor, a Fidesz elnöke is megosztott egy videót a Facebook-oldalán. 

Ha ez 150-200, akkor a török riviérán ma nagyon tűzhetett a nap - írta.

 

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