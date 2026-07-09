Orbán Viktor üzent a tüntetés után és egy videót is megosztott a tömegről

A demonstráció Szűcs Gábor országgyűlési képviselő beszédével kezdődött, aki úgy fogalmazott: a tervezett szabályozások korlátoznák a választók jogát arra, hogy szabadon dönthessenek képviselőikről. A felszólalások során többször elhangzott, hogy a köztársasági elnök eltávolítására irányuló kezdeményezés szerintük alkotmányellenes.

Többezren tüntettek csütörtökön „Stop Önkény!” címmel Sulyok Tamás mellett, a kormány alaptörvénymódosítása ellen a Sándor-palotánál

Fotó: Ladóczki Balázs

A színpadon beszédet mondott Szakács István is, aki felidézte, hogy állítása szerint egy Facebook-bejegyzése miatt rendőrök jelentek meg nála, házkutatást tartottak és előállították. A közönség a beszéde alatt több alkalommal is skandált.

A tüntetés egyik fő felszólalója, Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója kijelentette: politikai közösségük kiáll az alkotmányosság, a demokrácia és Sulyok Tamás köztársasági elnök mellett. Úgy fogalmazott, hogy Sulyok Tamásnak történelmi felelőssége van, majd hozzátette: „nem kell félni a zsebdiktátortól, sem az áruló, megvett kiszolgálóitól.”

Áder János volt köztársasági elnök beszédében történelmi példákkal érzékeltette a köztársasági elnöki intézmény jelentőségét. A volt államfő szerint a köztársasági elnök eltávolítására irányuló kezdeményezés alkotmánysértő, a tervezett alaptörvény-módosítás pedig a magyar jogállam lebontását jelentené. A rendezvény végén a résztvevők Magyar Péter lemondását követelték.

Nemrég Orbán Viktor, a Fidesz elnöke is megosztott egy videót a Facebook-oldalán.

Ha ez 150-200, akkor a török riviérán ma nagyon tűzhetett a nap - írta.