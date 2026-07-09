Orbán Viktor videót tett közzé az esti tüntetés előkészületeiről

Csütörtökön 18 órakor a Sándor-palotánál tart tüntetést a Fidesz, mely a „Stop önkény!” elnevezést kapta.

Az esti tüntetésre hív mindenkit Orbán Viktor (Forrás: Facebook)

Állítsuk meg a tiszás önkényt!”

– hívta fel a figyelmet Orbán Viktor, és a közösségi oldalán megosztott videóban is látszik, hogy minden készen áll a demonstrációra.

Tüntetés a Sándor-palotánál

A megmozdulás fő szónoka Áder János, akit a Törökországban tartózkodó Magyar Péter illetett újabb vádakkal. A helyszínen lesz tudósítónk, az Origo élőben számol be a tüntetésről.

A Sándor-palota Sulyok Tamás köztársasági elnök rezidenciája, akit az Alaptörvény tizenhetedik módosításával szeretne elmozdítani hivatalából a Tisza-kormány. Az indítványról jövő héten szavaz sürgősséggel az Országgyűlés.