Orbán Viktor videót tett közzé az esti tüntetés előkészületeiről

A Tisza-kormány Alaptörvény-módosítása miatt szervez demonstrációt a Fidesz. Magyar Péter és a Tisza jogállamiságot veszélyeztető lépéseinek megakadályozása a célja az esti tüntetésnek, melynek előkészületeiről Orbán Viktor tett közzé videót.
Csütörtökön 18 órakor a Sándor-palotánál tart tüntetést a Fidesz, mely a „Stop önkény!” elnevezést kapta.
Állítsuk meg a tiszás önkényt!”
– hívta fel a figyelmet Orbán Viktor, és a közösségi oldalán megosztott videóban is látszik, hogy minden készen áll a demonstrációra.
Tüntetés a Sándor-palotánál
A megmozdulás fő szónoka Áder János, akit a Törökországban tartózkodó Magyar Péter illetett újabb vádakkal. A helyszínen lesz tudósítónk, az Origo élőben számol be a tüntetésről.
A Sándor-palota Sulyok Tamás köztársasági elnök rezidenciája, akit az Alaptörvény tizenhetedik módosításával szeretne elmozdítani hivatalából a Tisza-kormány. Az indítványról jövő héten szavaz sürgősséggel az Országgyűlés.
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