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„Stop Önkény!” - elkezdődött a tüntetés a Sándor-palotánál, megtelt a tér

Orbán Viktor

Orbán Viktor videót tett közzé az esti tüntetés előkészületeiről

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
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A Tisza-kormány Alaptörvény-módosítása miatt szervez demonstrációt a Fidesz. Magyar Péter és a Tisza jogállamiságot veszélyeztető lépéseinek megakadályozása a célja az esti tüntetésnek, melynek előkészületeiről Orbán Viktor tett közzé videót.
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Orbán Viktoráder jánosállítsuk meg a tiszás önkényt!tüntetésMagyar Péter

Csütörtökön 18 órakor a Sándor-palotánál tart tüntetést a Fidesz, mely a „Stop önkény!” elnevezést kapta.

Az esti tüntetésre hív mindenkit Orbán Viktor
Az esti tüntetésre hív mindenkit Orbán Viktor (Forrás: Facebook)

 

Állítsuk meg a tiszás önkényt!”

 – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor, és a közösségi oldalán megosztott videóban is látszik, hogy minden készen áll a demonstrációra.

 

Tüntetés a Sándor-palotánál

A megmozdulás fő szónoka Áder János, akit a Törökországban tartózkodó Magyar Péter illetett újabb vádakkal. A helyszínen lesz tudósítónk, az Origo élőben számol be a tüntetésről.

A Sándor-palota Sulyok Tamás köztársasági elnök rezidenciája, akit az Alaptörvény tizenhetedik módosításával szeretne elmozdítani hivatalából a Tisza-kormány. Az indítványról jövő héten szavaz sürgősséggel az Országgyűlés.

 

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