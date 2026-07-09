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„Stop Önkény!” - elkezdődött a tüntetés a Sándor-palotánál, megtelt a tér

tüntetés

„Stop Önkény!” - elkezdődött a tüntetés a Sándor-palotánál, megtelt a tér

28 perce
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Kezdődik a „Stop Önkény!” demonstráció a Sándor-palotánál. A Tisza-kormány tervezett Alkotmány-módosítása miatt hívta tüntetésre támogatóit a Fidesz. A párt szerint a javaslat súlyosan sérti a jogállamiságot. A tüntetésen Áder János, volt köztársasági elnök és Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke is felszólal.
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tüntetéssándor - palotastop önkény!

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Megtelt a tér, Szűcs Gábor országgyűlési képviselő felszólalásával kezdődött a demonstráció.

Mint arról beszámoltunk, a Sándor-palotához szervezett tüntetést a Fidesz a tervezett alkotmánymódosítás miatt. A legnagyobb ellenzéki párt demonstrációja a „Stop Önkény!” nevet kapta. Az esemény kapcsán Orbán Viktor, a Fidesz elnöke közösségi oldalán azt írta: „arra hívunk minden felelősen gondolkodó magyart, hogy csütörtökön 18 órakor legyen ott a Sándor-palota előtt, és közösen, békésen emeljük fel hangunkat az önkényuralom ellen!”

A tüntetésen Áder János, volt köztársasági elnök és Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke is felszólal. 

Ma este tüntet a Fidesz a Sándor-palotánál, Orbán Viktor is utcára hívta a támogatókat
Mutatjuk a Tisza-kormány önkényuralmával szembeni tüntetés részleteit

 

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