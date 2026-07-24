Semjén Zsolt felvetette a KDNP önállósodását Tusnádfürdőn

A 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor csúcspontjának számító szombati nap nem csak zenei felhozatalát tekintve lesz nagyszabású, hanem azért is, mert ezen a napon tart előadást Orbán Viktor. Azonban az eddigi napokban sem unatkoztak a résztvevők az erdélyi Tusnádfürdőn. A hazai jobboldal egyik legfontosabb találkozóhelyén már eddig is különleges programok, ikonikus zenei előadók és elgondolkodtató közéleti, politikai beszélgetések várták és várják az érdeklődőket.

Zenei programok, érdekes közéleti témák és elgondolkodtató politikai beszédek várják az érdeklődőket Tusnádfürdőn (Fotó: Havran Zoltán)

Cikkünkben ezekről a témákról olvashatnak:

Bőséges programkínálat Tusnádfürdőn.

Szatmáry Kristóf arra számít, hogy bilincsben viszik el a Fidesz vezetőit.

Önálló KDNP-ről beszélt Semjén Zsolt.

Miért nincs ott Magyar Péter?

Orbán Viktor a Fidesz megújulását hirdeti meg szombati előadásában.

A tusványosi programok kedden kezdődtek, és ezúttal is a nappali szabadegyetem és az esti koncertek, táncházak, bulik váltják egymást. A programokat mintegy harminc színpadon, sátorban és csűrben tartják. Az előző évekhez hasonlóan nappal a figyelem fókuszában idén is a nemzetpolitikai kérdések és a geopolitikai kihívások állnak, míg este olyan fellépők várják a bulizni vágyókat a nagyszínpadon, mint az Edda Művek, az Ismerős Arcok, az Anna and the Barbies, Szabó Balázs Bandája vagy a Kowalsky meg a Vega, de táncház is várja a táncoslábúakat.

Fotó: Havran Zoltán

A legnagyobb figyelem Orbán Viktor szombat délelőtti előadására hárul a nagyszínpadon, amely sokak szerint történelmi és vízválasztó lesz az áprilisi választások után. A Fidesz elnöke mellett több más politikus is ellátogatott az eseményre.

Panyi Miklós, a Fidesz országgyűlési képviselője Hont Andrással beszélgetett Tusnádfürdőn arról, hogy a bosszú és leszámolás vezérli a Tisza-kormányt. Azt is fejtegették, mit lehet ez ellen tenni.

Szűcs Gábor csütörtökön és pénteken is tartott előadást Tusványoson. A fideszes képviselő a közösségi oldalán elmondta, hogy a nemzeti minimumról és a politizálás jelenlegi kereteiről beszélgetett Dúró Dórával és Schiffer Andrással csütörtökön.

Felemelő volt látni, hogy az érdeklődők egy háromszor ekkora sátrat is megtöltöttek volna!

– írta. Hozzátette: pénteken mások mellett Bóka Jánossal lépett színpadra.