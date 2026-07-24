Semjén Zsolt felvetette a KDNP önállósodását Tusnádfürdőn

A 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor csúcspontjának számító szombati nap nem csak zenei felhozatalát tekintve lesz nagyszabású, hanem azért is, mert ezen a napon tart előadást Orbán Viktor. Azonban az eddigi napokban sem unatkoztak a résztvevők az erdélyi Tusnádfürdőn. A hazai jobboldal egyik legfontosabb találkozóhelyén már eddig is különleges programok, ikonikus zenei előadók és elgondolkodtató közéleti, politikai beszélgetések várták és várják az érdeklődőket.
Cikkünkben ezekről a témákról olvashatnak:
- Bőséges programkínálat Tusnádfürdőn.
- Szatmáry Kristóf arra számít, hogy bilincsben viszik el a Fidesz vezetőit.
- Önálló KDNP-ről beszélt Semjén Zsolt.
- Miért nincs ott Magyar Péter?
- Orbán Viktor a Fidesz megújulását hirdeti meg szombati előadásában.
A tusványosi programok kedden kezdődtek, és ezúttal is a nappali szabadegyetem és az esti koncertek, táncházak, bulik váltják egymást. A programokat mintegy harminc színpadon, sátorban és csűrben tartják. Az előző évekhez hasonlóan nappal a figyelem fókuszában idén is a nemzetpolitikai kérdések és a geopolitikai kihívások állnak, míg este olyan fellépők várják a bulizni vágyókat a nagyszínpadon, mint az Edda Művek, az Ismerős Arcok, az Anna and the Barbies, Szabó Balázs Bandája vagy a Kowalsky meg a Vega, de táncház is várja a táncoslábúakat.
A legnagyobb figyelem Orbán Viktor szombat délelőtti előadására hárul a nagyszínpadon, amely sokak szerint történelmi és vízválasztó lesz az áprilisi választások után. A Fidesz elnöke mellett több más politikus is ellátogatott az eseményre.
Panyi Miklós, a Fidesz országgyűlési képviselője Hont Andrással beszélgetett Tusnádfürdőn arról, hogy a bosszú és leszámolás vezérli a Tisza-kormányt. Azt is fejtegették, mit lehet ez ellen tenni.
Szűcs Gábor csütörtökön és pénteken is tartott előadást Tusványoson. A fideszes képviselő a közösségi oldalán elmondta, hogy a nemzeti minimumról és a politizálás jelenlegi kereteiről beszélgetett Dúró Dórával és Schiffer Andrással csütörtökön.
Felemelő volt látni, hogy az érdeklődők egy háromszor ekkora sátrat is megtöltöttek volna!
– írta. Hozzátette: pénteken mások mellett Bóka Jánossal lépett színpadra.
Százas lista: leszámolásra készül a Fidesz vezetői ellen a Tisza
Mindenki készüljön arra, hogy fél év múlva a Fidesz elnökségében ülő emberek kétharmadát vezetőszáron vihetik el – idézte fel a párt ülésén elhangzottakat Szatmáry Kristóf egy tusványosi kerekasztal-beszélgetésen. A korábbi országgyűlési képviselő nem nevezte meg, hogy ezt ki mondta. A Fidesz elnökségi tagja a 444-nek később kifejtette, hogy belső információik szerint van egy százas lista, amin a hatalom ha törik, ha szakad, végig akar menni.
A cirkusz szempontjából vezetőszáron el akarják vinni a Fidesz felső vezetését és alsóbb szintű politikusait is
– hangsúlyozta. Hozzátette: az hangzott el az ülésen, hogy az elnökségben ülő emberek kétharmada valamilyen rendőri atrocitás alá fog esni a következő néhány hónapban, és erre mindenki készüljön fel.
Önállósul a KDNP
Pénteken az előző kormány miniszterelnök-helyettese, Semjén Zsolt is részt vett a nemzetpolitikai panelbeszélgetésen. A KDNP helyzetéről is nyilatkozott a helyszínen a sajtó képviselőinek.
– Jobbszélre csúsztunk, ahol nincs több szavazó, és ezáltal a jobbközép kiüresedett. Új helyzet van, nem csak a politikai vereség miatt, hanem mert nem tudjuk, hogy a Tisza-kormány milyen választási rendszert fog csinálni. Arányos választási rendszer esetén a jobbközép pártoknak önállóan is el kell tudniuk indulni a választáson – idézte Semjén Zsolt nyilatkozatát a Blikk. Beszámolt róla, hogy számot vetettek azzal, hogy mi okozta a vereséget, és arra jutottak, hogy
a KDNP-nek saját arcokat kell felépítenie saját programokkal.
Szerinte a Fidesz egy széles gyűjtőpárt, a KDNP pedig világnézeti párt. Sok teret lát a KDNP előtt, hogy az önállóságát megmutassa keresztényszociális alapon.
A kormány nem vesz részt, Magyar Pétert nem is hívták
Magyar Pétert azért nem hívták meg az eseményre, mert a szervezők szerint az elmúlt időszakban nem a párbeszéd kultúráját tükrözték megnyilvánulásai. Meghívták viszont a kormány több meghatározó képviselőjét, mint Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, valamint Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert is – mondta el Németh Zsolt, a tábor egyik főszervezője a Magyar Nemzetnek. Hozzátette: Velkey György László, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára arról tájékoztatta őket, hogy
a kormány nem kíván részt venni az idei Tusványoson.
Gulyás Gergelyt is hívták, de lemondta a programot. A Fidesz frakciójának éléről távozott képviselő a Magyarország és Románia helyzete a változó Európában című beszélgetésen vett volna részt.
Orbán Viktor már megérkezett Tusnádfürdőre
A Fidesz elnöke csütörtökön érkezett Erdélybe, ahol ujjongva fogadták már a reptéren is. A korábbi miniszterelnök tizenhat év kormányzás után ismét ellenzéki politikusként vesz részt a fesztiválon. Orbán Viktor tusványosi előadása mindig hosszú időre meghatározta a közbeszédet. Az idei Tusványos azért is különleges, mert a Fidesz elnöke szombaton délelőtt fél tíztől a választási vereség után először szólal fel nyilvánosan, amelytől az immáron ellenzéki Fidesz megújulásához várnak iránymutatást.
Dornfeld László, az Alapjogokért Központ elemzője korábban azt mondta az Origónak, hogy az előadásról a Fidesz megújulásának irányát várja, Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke szerint viszont már romokban van a párt, és Orbán Viktorral egyébként sem képes a megújulásra.
Azt már előzetesen lehet tudni az előadásról, hogy mindenképp kitér majd a Fidesz kedden kiadott ellenállási nyilatkozatára, amelyben leszögezték: az új politikai rendszer „illegitim”, mert szerintük az Alaptörvény megsértésével jött létre, és célja a hatalom kizárólagos birtoklása. A pártelnök szerdán – Bóka János frakcióvezetői megválasztása és a Fidesz kommunikációs hálózatát megbénító ügyészségi akció miatt összehívott – sajtótájékoztatóján elárulta azt is, hogy Tusványoson azt is kifejti részletesen, milyen eszközökkel tervezik visszaállítani a jogállamot.
A szombati előadást a Hír TV és az Origó élőben közvetíti délelőtt fél tíztől.