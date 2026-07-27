Takács Péter ajándékcsomagot küldött Magyar Péternek, aki nem hagyta annyiban

Egy egész tusványosi ajándékcsomaggal készült Takács Péter az Országgyűlés ülése előtt Magyar Péternek. A Fidesz képviselője a tusnádfürdői fesztiválról hozott ajándékokat a miniszterelnöknek. A meglepetést a kormányfő nem hagyta szó nélkül.

Tusványosról hozott ajándékot Takács Péter a miniszterelnöknek Fotó: Hatlaczki Balázs

Takács Péter még a mai parlamenti ülés előtt hagyta a zsáknyi ajándékot a miniszterelnök dolgozószobájának kilincsén. A meglepetés addig nem is került szóba az ülésteremben, amíg Magyar Péter észre nem vette, hogy a korábbi egészségügyi államtitkár újságot olvas, míg ő beszél. A miniszterelnök szóvá is tette a dolgot, majd elmondta, hogy ő is készül ajándékkal Takács Péternek.

Őszintén bízom abban – és ezt most tényleg minden szarkazmus nélkül mondom –, hogy ez a kis motivációs ajándék segíteni fog, hogy előnyére változzon hazánk miniszterelnöke és elkezd végre a hivatalához méltó módon viselkedni

– írta a fideszes képviselő utalva arra, hogy a kormányfőt viselkedése miatt nem hívták meg a Tusnádfürdőn tartott fesztiválra.

Magyar Péter megköszönte Takács Péter ajándékát, amelyben a Tusványost szervezők üzenete mellett egy tusványosi maci, egy S-es méretű férfipóló, valamint – egyelőre tisztázatlan –, hogy egy kitűző vagy hűtőmágnes volt. „Láttam a gúnyolódó videóit is Tusványosról, ahol Bóka János frakcióvezetővel együtt somolygott” – tette hozzá a kormányfő, aki azonban a póló méretébe belekötött: „Az az igazság, hogy szeretném, hogy ez legyen a méretem, már az M-essel is néha küzdök.”

A miniszterelnök ezek után bejelentette, hogy ő is összeállított egy csomagot a fideszes politikusnak: kap egy XXXXL-es pólót azzal a fotóval, amelyen Orbán Viktor tavaly a „négyötöd” feliratú fekete pólóban jelent meg, emellé odakészítették a közvélemény kutatások jelenlegi eredményeit. A képviselő kap még egy latte avokádót ábrázoló kötényt, valamint a háziorvostan- és az igazságügyiorvostan-szakvizsga tételsorát, amelyet a Magyar Péter állítása szerint kifejezetten Takács kedvéért nyomtatott ki.

Takács Péter mindkét hüvelykujját felfelé tartva jelezte, hogy nagyon „tetszik” neki az ajándék, sőt még puszikat küldött a miniszterelnöknek, majd egy szívet is mutatott neki.