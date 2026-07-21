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Tusványos

Lemondta tusványosi szereplését Gulyás Gergely

50 perce
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Törölték a Magyarország és Románia helyzete a változó Európában című panelbeszélgetést a Bálványosi Nyári Szabadegyetem programjából. Tusványos szervezői közölték, hogy Gulyás Gergely nem vesz részt az idei rendezvényen, távolmaradásának okát pedig nem indokolta.
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Tusványoskelemen hunorGulyás Gergely

Gulyás Gergely lemondta a részvételt, idén nem vesz részt Tusványoson  – hívta fel a figyelmet a Transtelex. A hírportál megkereste a rendezvény sajtófőnökét, aki megerősítette: ennek fényében így idén elmarad a Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel meghirdetett beszélgetés.

Gulyás Gergely lemondta a részvételt, idén nem vesz részt Tusványoson (Fotó. Mediaworks)
Gulyás Gergely lemondta a részvételt, idén nem vesz részt Tusványoson (Fotó. Mediaworks)

A hírportál emlékeztetett, a Magyarország és Románia helyzete a változó Európában című panel korábban még szerepelt a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor programjában, később azonban eltűnt onnan. A szervezők közlése szerint azért törölték a programpontot, mert Gulyás Gergely nem tud elutazni Tusnádfürdőre.

„Gulyás Gergely nem tud eljönni, emiatt okafogyottá vált a tervezett panel”

 – válaszolta a Tusványos sajtófőnöke a Transtelexnek. 

Gulyás Gergely nem indokolta távolmaradását

A beszélgetést nem tartják meg más időpontban vagy más formában sem. A programot akkor módosították, amikor a szervezők megtudták, hogy Gulyás nem tud részt venni a rendezvényen. Kelemen Hunor szintén megerősítette a hírportálnak, hogy nem találkozik Gulyással Tusnádfürdőn. Az RMDSZ elnöke azt is pontosította, hogy nem politikai egyeztetésről, hanem egy nyilvános panelbeszélgetésről lett volna szó, amelyet más formában sem tartanak meg.

A panel moderátora Pataky István, a Maszol főszerkesztő-helyettese lett volna, aki a Transtelextől értesült arról, hogy a beszélgetés elmarad. A Transtelex azt is megkérdezte, miért nem vesz részt Gulyás az idei Tusványoson, erre azonban azt a választ kapták, hogy „Gulyás Gergely nem indokolta távolmaradását”.

 

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