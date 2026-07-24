Tusványos: miről fog szólni Orbán Viktor beszéde?

Kedden megnyitotta kapuit a 35. Tusványos, hivatalos nevén a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor. A rendezvény a Fidesz és a KDNP közösségének a politikai iránytűjeként szolgál, ez a magyar jobboldal egyik legfontosabb találkozóhelye. Orbán Viktor ott elmondott beszéde mindig hosszú időre meghatározta a közbeszédet: ott beszélt például először az illiberális állam koncepciójáról. Az idei Tusványos azért is különleges, mert a Fidesz elnöke a választási vereség után először tart nyilvános beszédet – szombaton, 10:30-kor –, amelytől az immáron ellenzéki Fidesz megújulásához várnak iránymutatást.

Kedden megnyitotta kapuit a 35. Tusványos, ahol hosszú idő után Orbán Viktor ellenzéknől mond majd szombaton beszédet (Fotó: Mediaworks)

Amit beszéde kapcsán már lehet tudni, hogy mindenképp szót ejt majd a Fidesz kedden kiadott ellenállási nyilatkozatáról, amelyben leszögezték: az új politikai rendszer „illegitim”, mert szerintük az Alaptörvény megsértésével jött létre, és célja a hatalom kizárólagos birtoklása. Az iratnak egyik leglényegesebb pontja, hogy a Fidesz nem vesz részt az elmozdított tisztségviselők helyére kerülő személyek megválasztásában, és közölték, hogy a demokratikus jogállam helyreállítása után felülvizsgálja majd az új rendszer döntéseit. Szerdán, – Bóka János frakcióvezetői kinevezése, és az ügyészségi akció apropóján összehívott – sajtótájékoztatóján elárulta azt is, hogy Tusványoson azt is kifejti részletesen, milyen eszközökkel tervezik visszaállítani a jogállamot.

Ezúttal nem feltétlen lesznek nagy, nemzetközi fókuszú „világmegfejtések”

Megkerestük Dornfeld Lászlót, az Alapjogokért Központ elemzőjét, hogy ő mire számít: mik lehetnek majd a pártelnök beszédének legfőbb témái és üzenetei, illetve milyen iránymutatást adhat a Fidesz megújulásával és a párt előtt álló időszakkal kapcsolatban. – Úgy gondolom, a választási eredmények kielemzése már véget ért, ez a beszéd már a választásról fog szólni. Ebben Orbán Viktor sem tudna igazán újat mondani – vélekedett, hozzátéve: ugyanígy nem valószínű, hogy a szükségesnél nagyobb hangsúlyt kapnak majd a magasröptű, nemzetközi fókuszú „világmegfejtések”, mert nem adná meg azt a szellemi útmutatást, amire most sokan várnak.

A Fidesz és a nemzeti oldal jelenleg próbálja egyben tartani magát. Látjuk, hogy sok minden, amit maradandónak hittünk, szétmállik a szemünk előtt. Ez sokak számára komoly megpróbáltatás, és azt látom a saját környezetemben is, hogy egyeseket már-már depresszió közeli állapotba taszított

– fogalmazott, majd rámutatott: „az emberek most arra várnak, hogy Orbán Viktor megmondja: szerinte merre van az előre, hol lehet kitörni ebből a lefelé tartó spirálból, és hogyan tud újra megerősödni a politikai közösség”.