Tusványos: miről fog szólni Orbán Viktor beszéde?

Kedden megnyitotta kapuit a 35. Tusványos, hivatalos nevén a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor. A rendezvény a Fidesz és a KDNP közösségének a politikai iránytűjeként szolgál, ez a magyar jobboldal egyik legfontosabb találkozóhelye. Orbán Viktor ott elmondott beszéde mindig hosszú időre meghatározta a közbeszédet: ott beszélt például először az illiberális állam koncepciójáról. Az idei Tusványos azért is különleges, mert a Fidesz elnöke a választási vereség után először tart nyilvános beszédet – szombaton, 10:30-kor –, amelytől az immáron ellenzéki Fidesz megújulásához várnak iránymutatást.
Amit beszéde kapcsán már lehet tudni, hogy mindenképp szót ejt majd a Fidesz kedden kiadott ellenállási nyilatkozatáról, amelyben leszögezték: az új politikai rendszer „illegitim”, mert szerintük az Alaptörvény megsértésével jött létre, és célja a hatalom kizárólagos birtoklása. Az iratnak egyik leglényegesebb pontja, hogy a Fidesz nem vesz részt az elmozdított tisztségviselők helyére kerülő személyek megválasztásában, és közölték, hogy a demokratikus jogállam helyreállítása után felülvizsgálja majd az új rendszer döntéseit. Szerdán, – Bóka János frakcióvezetői kinevezése, és az ügyészségi akció apropóján összehívott – sajtótájékoztatóján elárulta azt is, hogy Tusványoson azt is kifejti részletesen, milyen eszközökkel tervezik visszaállítani a jogállamot.
Ezúttal nem feltétlen lesznek nagy, nemzetközi fókuszú „világmegfejtések”
Megkerestük Dornfeld Lászlót, az Alapjogokért Központ elemzőjét, hogy ő mire számít: mik lehetnek majd a pártelnök beszédének legfőbb témái és üzenetei, illetve milyen iránymutatást adhat a Fidesz megújulásával és a párt előtt álló időszakkal kapcsolatban. – Úgy gondolom, a választási eredmények kielemzése már véget ért, ez a beszéd már a választásról fog szólni. Ebben Orbán Viktor sem tudna igazán újat mondani – vélekedett, hozzátéve: ugyanígy nem valószínű, hogy a szükségesnél nagyobb hangsúlyt kapnak majd a magasröptű, nemzetközi fókuszú „világmegfejtések”, mert nem adná meg azt a szellemi útmutatást, amire most sokan várnak.
A Fidesz és a nemzeti oldal jelenleg próbálja egyben tartani magát. Látjuk, hogy sok minden, amit maradandónak hittünk, szétmállik a szemünk előtt. Ez sokak számára komoly megpróbáltatás, és azt látom a saját környezetemben is, hogy egyeseket már-már depresszió közeli állapotba taszított
– fogalmazott, majd rámutatott: „az emberek most arra várnak, hogy Orbán Viktor megmondja: szerinte merre van az előre, hol lehet kitörni ebből a lefelé tartó spirálból, és hogyan tud újra megerősödni a politikai közösség”.
A vereség szinonímája
A nagy probléma Dornfeld László szerint, hogy a Fidesz jelenleg a szétesés miatt nem tud erőt mutatni. Sok szavazó ezért sem vallja ma magát fideszesnek, pedig nem úgy látja, hogy aktívan átálltak volna a Tisza Párthoz.
Egyszerűen nem tudják büszkén azt mondani magukról, hogy fideszesek, mert pillanatnyilag a Fidesz a vereség és a szétesés szinonimája. Ezen kell változtatni, és erre kell választ adnia Orbán Viktornak
– emelte ki.
A kevesebb néha több
Azon olvasóink, akik napi szinten követik a politikát, feltűnhetett: a választási vereség óta Orbán Viktor sokkal kevésbé aktívan hallatja a hangját, még a kampány előtti időszakhoz képest is. Az elmúlt időszakban például számos kritika is érte a pártelnököt, miszerint amíg a Fidesz ellenzékből próbálja újraszervezni magát és a jogállamiság lebontására próbálja felhívni a figyelmet, addig ő nagyon visszafogottan kommunikál, sőt: huzamosabb időre kiutazik az Egyesült Államokba.
Jól mutatja ezt, hogy a június 13-i tisztújító kongresszus után csak több mint egy hónappal később, július 22-én állt ismét a sajtó elé.
Dornfeld László szerint ez egyfajta a kommunikációs stratégia is lehet, amelyet leginkább úgy lehetne körülírni, hogy „a kevesebb néha több”. Emlékeztetett, Orbán Viktor az elmúlt tizenhat évben egy nagyon magas „polcon” volt, és tulajdonképpen ma is ott van: ha megszólalt, annak súlya volt, még az ellenfelei is figyeltek arra, amit mondott.
– A kampány egyik válságtünete viszont az volt, hogy mindenhová őt küldték: podcastról podcastra járt, és lényegében ugyanazokat az üzeneteket ismételte. Egy kampányban nem lehet folyamatosan új dolgokat mondani, ezért Orbán Viktort erről a magas polcról egy kicsit sikerült lerángatni arra a szintre, hogy már nem számított különleges eseménynek, amikor megszólalt – magyarázta, majd rámutatott: pedig éppen ez az egyik nagy előnye a miniszterelnökkel szemben.
Magyar Péter olyan, mint a homok a szélben: elfújja a szél, mond valamit, de annak nincs tartós súlya. Orbán Viktornál viszont annak mindig jelentősége volt, ha megszólalt
– emelte ki.
Szerinte ezért elképzelhető, hogy a visszafogottabb kommunikáció azt a célt szolgálta, hogy ez az imázs újra felépüljön: ő az az ember, aki ritkán beszél, de akkor fontosat mond.
Van, aki nem vár sokat a tusványosi beszédtől
Megkerestük Horn Gábort is, ő mit vár Orbán Viktor tusványosi beszédétől. A Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke nem számít nagy fordulatra: szerinte a pártelnökön látszik, még mindig nem dolgozta fel, hogy már nem a Fidesz van kormányon.
– A választási vereség óta lényegében ugyanazokat mondja, mint korábban. Nem látok önkritikát, nem látok valódi helyzetelemzést. Mindig másokban találja meg a hibát, saját magában és a Fideszben nem. Amíg nem végzik el ezt az önkritikus, alapos elemzést, addig szerintem még a talpra állás kísérletére sem lesz valódi esélyük – magyarázta, majd hozzátette:
a Fidesz Orbán Viktor vezetésével már nem tud működni. Már csak ezért sem tartom különösebben meghatározónak, hogy mit mond majd Tusványoson.
Horn Gábor azonban nemcsak hogy a tusványosi beszédet nem tartja nagy jelentőségűnek, de szerinte szeptemberi célnak kitűzött megújulás sem halad valami jól. – Másfél hónap múlva itt az ősz, ehhez képest a Fideszt még Szijjártó Pétert is elhagyta, hogy egy nagyvállalatnál folytatja a pályafutását – emlékeztetett, majd kijelentette:
„a Fidesz romokban van”, és Orbán Viktor hiába adta közzé az ellenállási nyilatkozatát, jelenleg semmi nem utal arra, hogy néhány hónapon belül gyökeresen megváltozna a helyzet.
Bár a párt nemrég tartott egy több ezres demonstrációt, ahol valamennyi felszólaló a mozgósítás fontosságát hangsúlyozta, Horn szerint ez nem járt valódi tömegmegmozdulással.
Horn Gábor inkább a Fidesz szétesését látja, mint megújulását
– A Fidesz támogatottsága becslése szerint mintegy egymillió szavazóval csökkent. Ugyanakkor a pártnak továbbra is 1,3–1,5 millió fős tábora lehet, ami még mindig jelentős politikai erőt képvisel – vélekedett, majd rámutatott: a kérdés az, hogy őszig sikerül-e megállítani a lemorzsolódást. Horn Gábor szerint a belső egység jelei sem láthatók.
Felidézte, hogy új jobboldali pártkezdeményezések jelentek meg, a Fidesz holdudvarából is elhangzottak egy új politikai formáció létrehozására utaló nyilatkozatok, miközben a KDNP részéről is egyre markánsabb önállósodási törekvések figyelhetők meg. – Én tehát nem az előrelépés, hanem inkább a szétesés jeleit látom, mind a Fidesz parlamenti frakciója, mind pedig a párt egésze tekintetében – összegezte.