Olcsóbb tűzijátékot szeretne a kormány, már keresik az új szervezőt az augusztus 20-i ünnepségekre

Az augusztus 20-i rendezvénysorozat és a tűzijáték a korábban tervezett költségvetés kevesebb mint harmadából, egyszerűbb, racionálisabb és költséghatékonyabb szervezési keretek között lesz lebonyolítva – tájékoztatott közösségi oldalán a belügyminiszter.
Pósfai Gábor kifejtette: a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Zrt. (NRÜ) februárban bruttó 12,5 milliárd forintos szerződést kötött az idei augusztus 20-i ünnepi programsorozatra. A tűzijátékra még 2025 decemberében kötöttek szerződést mintegy ötmilliárd forint értékben
Más szervezi a tűzijátékot, az NRÜ felmondta az előző szerződéseket
A két szerződés együttes értéke bruttó 17,5 milliárd forint volt. A szerződéseket a Lounge Event Kft.-vel kötötték meg és 50 százalékos előleget, 8,7 milliárd forintot fizettek ki és a tűzijátékot is megrendelték.
A Lounge-csoportot érintő büntetőeljárásra, bankszámlazárolásokra, végrehajtási intézkedésekre és teljesítési kockázatokra tekintettel az NRÜ Zrt. június végén felmondta a szerződéseket
– emelte ki a tárcavezető, hozzátéve: a rendelkezésre álló rendkívül rövid idő ellenére az NRÜ Zrt. és a kormányzat munkatársai haladéktalanul megkezdték az új közbeszerzési eljárás és a módosított műszaki tartalom előkészítését.
Felmérték a piaci lehetőségeket, és megkeresték azokat a rendezvényszervezőket, amelyek szakmai és technikai kapacitásaik alapján képesek lehetnek az ünnepi programsorozat biztonságos és színvonalas megvalósítására. Pósfai Gábor szerint a költségcsökkentés nem érinti az ünnep méltóságát, a résztvevők biztonságát, valamint a kiemelt családi, kulturális, zenei és esti látványelemek megfelelő színvonalú megvalósítását.
A kormányváltás után a 444 közérdekű adatigényléssel kikérte a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség ötmillió forint alatti szerződéseit, 2022-ig visszamenőleg. A Balásy-cégekkel kötött szerződéseken felül pedig kiderült:
a választások utáni első szerződést már egy Tisza-közeli céggel kötötték meg.
Az augusztus 20-i tűzijáték kapcsán kérdéseket küldtünk a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségnek, amint válaszolnak, beszámolunk róla.