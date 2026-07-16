Besokallt a polgármester, megszüntetik a váci újság kiadását

Matkovich Ilona polgármester kezdeményezésére, heves vita után a váci képviselő-testület megszavazta az önkormányzati tulajdonú lap, a Váci Hírnök kiadásának befejezését. A hivatalos indoklás szerint a takarékossági szempontok és a médiafogyasztási szokások átalakulása indokolják a döntést. Az önkormányzat a 14 ezer háztartásba eljuttatott nyomtatott újság helyett a továbbiakban más felületeken tájékoztatná a lakosságot.

A városi újság megszüntetését kezdeményezte Matkovich Ilona váci polgármester (Fotó: Facebook/Bence Mojzes)

A főszerkesztő szerint politikai okokból szűnik meg az újság

Eszes Ádám, a Váci Hírnök főszerkesztője a Média1-nek úgy nyilatkozott: szerinte nem elsősorban anyagi okok, hanem a lap elmúlt időszakban megváltozott szerkesztési gyakorlata és a városvezetést bíráló cikkek miatt szüntetik meg az újság kiadását. A főszerkesztő 2025 februárjában vette át a lap vezetését, elmondása szerint azzal a feltétellel fogadta el a megbízást, hogy a polgármester ne szóljon bele az újság tartalmába.

Korábban gyakorlatilag kampánykiadványként működött az újság, tele volt országos, alapvetően kormánykritikus hírekkel. Én sem szeretem a Fideszt, de egy közpénzből fenntartott lapnak alapvetően annak a közösségnek a tájékoztatását kell szolgálnia, amely a pénzt adja, és azt a hatalmat kell ellenőriznie, amely a közösséget vezeti

– mondta Eszes Ádám. A főszerkesztő és a baloldali polgármester között több konfliktus is volt, Matkovich Ilona a lapot Fidesz-propagandaként kezelte, ami Eszes Ádám szerint azért is visszás, mert ő főállásban a Magyar Márton által vezetett, a Tisza Párthoz közel álló Kontroll munkatársaként dolgozik. Mindemellett hangsúlyozta, hogy a személyes pártszimpátiája nem jelent meg a lap szerkesztésében.

Különös ellentmondásnak nevezte, hogy a Váci Hírnök olyan időszakban szűnik meg, amikor Magyar Péter miniszterelnök szerint szükség lenne olyan helyi lapokra, amelyek az országos pártpolitika helyett az adott közösség ügyeivel foglalkoznak.