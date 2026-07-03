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Ukrajna

Ukrajna máris ott tart az uniós csatlakozásban, mint Szerbia

50 perce
Olvasási idő: 5 perc
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A tagállamok egyhangú döntése alapján július 14-én újabb tárgyalási fejezetcsoportot nyit meg az Európai Unió Ukrajnával – alig 1 hónappal az előző fejezetcsoport megnyitása után. Ukrajna gyakorlatilag utolérte Szerbiát a csatlakozási folyamatban, Bosznia-Hercegovinát, Észak-Macedóniát és Koszovót pedig már korábban megelőzte.
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Ukrajnacsatlakozási folyamatVolodimir ZelenszkijEurópai Unió

Mivel Ukrajna és Moldova állítólag újabb mérföldkőhöz érkezett EU-csatlakozási törekvéseiben, ezért a pénteki ülésen, a tagállamok egyhangúlag megállapodtak abban, hogy előmozdítják egy újabb tárgyalási klaszter megnyitását. A hivatalos ceremónia várhatóan július 14-én lesz – számolt be az EuroNews.

Volodimir Zelenszkij Ukrajna elnöke és Roberta Metsola az Európai Parlament elnöke
Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke és Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke Forrás: Facebook/Roberta Metsola

Nincs már blokkolva Ukrajna

A hatos, „Külső kapcsolatok” elnevezésű fejezet megnyitása újabb lépést jelent a két tagjelölt csatlakozási folyamatában. Az előrelépés egyértelműen Magyarország megváltozott álláspontjának köszönhető, hiszen Orbán Viktor volt miniszterelnök évekig blokkolta Kijev csatlakozási kérelmét egy, a kárpátaljai magyar kisebbség bánásmódjával kapcsolatos vita miatt.

Magyar Péter megpróbálta a vitát rendezni, a blokkolás feloldásáért cserébe. Az ukrán fél megígérte, hogy pozitív irányban változnak a kisebbségek jogai, de ezt már évek óta ígérik Ukrajnában, mindenféle kézzelfogható eredmény nélkül. Feltehetően ez most sem lesz másként, de az első klaszter június eleji megnyitásához elég volt.

Az Európai Bizottság és Ukrajna azt szorgalmazta, hogy a nyári szünet előtt nyissák meg a hátralévő öt klasztert is, jelezve a politikai akaratot a csatlakozási folyamat gyors előmozdítására.

Az EU Tanácsának július 1-jén kezdődött ír elnöksége ezért pragmatikusabb megközelítést választott, és azt javasolja, hogy a klasztereket fokozatosan, egyesével nyissák meg.

Ez láthatóan meghozta az eredményt, mivel mind a 27 tagállam beleegyezett a hatos fejezet megnyitásába, amely a külkapcsolatokat, a külpolitikát és a biztonságpolitikát fedi le.

A hatos klaszter megnyitását véglegesítő uniós közös álláspont elfogadását várhatóan július 13-án, hétfőn hagyják jóvá, amit másnap egy kormányközi konferencián történő hivatalos megnyitás követ.

De nehogy valaki rosszra gondoljon. Ez nem gyorsított, hanem szigorúan érdem alapú csatlakozási folyamat...”

 – jegyezte meg ironizálva Bóka János, a Fidesz országgyűlési képviselője, korábbi uniós ügyekért felelős miniszter.

 

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