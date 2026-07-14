Mi lehet az ára az uniós pénzeknek? A baloldali alpolgármester is az „apró betűs részt” emlegeti

Déri Tibor újpesti alpolgármester közösségi oldalán azt írta, végigolvasta Magyarország közel kétszáz oldalas új helyreállítási tervét. Bejegyzésében hangsúlyozta, örül annak, hogy sikerült megmenteni az uniós pénzeket, ugyanakkor szerinte valódi kérdés nem az, mire lehet elkölteni a pénzt, hanem az, hogy milyen kötelezettségeket vállalt az ország. A kérdést korábban lapunk is felvetette.

Déri Tibor bejegyzésében felvetette, hogy milyen kötelezettségeket kell teljesítenie Magyarországnak az uniós pénzekért cserébe (Forrás: Facebook/Déri Tibor)

Komoly ára lehet az uniós pénzeknek

A politikus szerint a dokumentumban olyan vállalások szerepelnek, amelyek hosszú évekre meghatározhatják Magyarország gazdaságpolitikáját.

Példaként említette az ár- és kamatplafonok fokozatos kivezetését, a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságát, a lakástámogatások célzottabbá tételét, a költségvetési fegyelem erősítését, az energiarendszer átalakítását, a fosszilis energiahordozók támogatásának fokozatos megszüntetését, valamint a villamosenergia-piac nagyobb versenyének megteremtését.

Déri Tibor úgy fogalmazott: ezek első olvasásra technikai kifejezéseknek tűnhetnek, valójában azonban olyan kérdéseket vetnek fel, amelyek közvetlenül érinthetik a magyar családokat.

Ezek a források nem ajándékok. Minden euró mellé vállalások tartoznak. És ezek között már olyan kérdések is előkerülnek, amelyek jóval közelebb állnak a mindennapjainkhoz, mint elsőre gondolnánk.”

Bejegyzésében hangsúlyozta, hogy nem azt állítja, ezek a reformok jók vagy rosszak, hanem azt, hogy a nyilvánosságnak őszinte vitát kellene folytatnia róluk.