Mára ígértek döntést a Magyarországnak járó uniós pénzekről

Megnyílhat az út az uniós pénz előtt

Fontos nap Magyarország és az új magyar kormány számára a mai, hiszen az uniós pénzügyminiszterek elfogadják Magyarország módosított Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervét (RRF), és ezzel az előző kormány jogállamisági problémái miatt csaknem négy évig befagyasztva tartott tízmilliárd euró elérhető és hazahozható lesz Magyarország számára – nyilatkozta Kármán András pénzügyminiszter pénteken Brüsszelben.

Az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsának (Ecofin) ülése előtt magyar újságíróknak a tárcavezető felidézte:

a választások előtt megígértük, hogy első dolgunk lesz ezt a pénzt felszabadítani.

A magyar kormány olyan fontos programokat finanszírozhat a felszabadított pénzből, amelyek összhangban állnak a gazdaságpolitikai elképzelésekkel. Ilyen a zöld vagy digitális átállás, a vasútinfrastruktúra fejlesztése, a lakhatás támogatása vagy a kis- és közepes vállalkozások támogatása

– sorolta. Hozzátette: ez nagyon fontos eredmény, amit a mai nap remélhetőleg meg tudunk ünnepelni.

Módosított tervről döntenek a pénzügyminiszterek

A magyar kormány egy hónapja, június 10-én nyújtotta be a módosított helyreállítási tervet arra hivatkozva, hogy az eredeti vállalások a megemelkedett energiaköltségek, a geopolitikai változások, a végrehajtási nehézségek és az időbeli csúszások miatt már nem teljesíthetők az augusztus végi jogvesztő határidőig.

Az Európai Bizottság június 19-én terjesztette elő a módosított terv elfogadására vonatkozó javaslatát.

Amennyiben az Ecofin pénteken jóváhagyja a módosításokat, azzal hivatalossá válik a felülvizsgált magyar terv, és megnyílhat az út mintegy tízmilliárd forintnyi uniós forrás felszabadítása előtt.

A tanács döntése így nemcsak az uniós eljárás egyik utolsó állomása lehet, hanem fontos lépést jelenthet a Magyarországnak járó források lehívásában is.