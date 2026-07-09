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uniós pénz

Kármán András Brüsszelbe utazik, az uniós források hazahozataláról is beszélt

58 perce
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Kármán András pénzügyminiszter Brüsszelbe utazik az ECOFIN-ülésre. Szerinte az uniós pénzek ügyében ez lehet az utolsó jogi lépés a több ezer milliárd forintnyi EU-s forrás elérése előtt.
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uniós pénzbrüsszelkármán andráspénzügyminiszter

Kármán András pénzügyminiszter közösségi médiás bejegyzésében arról írt, hogy Írország július 1-jével átvette az EU Tanácsának soros elnökségét, ami a magyar-ír kapcsolatok szempontjából is fontos időszakot nyit. A tárcavezető szerint az uniós pénzek ügyében most az ECOFIN-ülés következik, amely az utolsó jogi lépés lehet azelőtt, hogy Magyarország hozzáférjen a több ezer milliárd forintnyi EU-s forráshoz.

Az uniós pénzek ügyében Kármán András pénzügyminiszter Brüsszelbe utazik, miközben Írország átvette az EU Tanácsának soros elnökségét, Hungarian opposition party member of TISZA (Respect and Freedom) party, Economist Andras Karman, a former state secratary of Orban's government and TISZA's chief fiscal and tax advisor, answers a journalist's question during their international press conference with Economist Andras Karman (not pictured), a former state secretary of Orban's government and TISZA's chief fiscal and tax advisor, in Budapest, Hungary, on January 5, 2026. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Az uniós pénzek ügyében Kármán András pénzügyminiszter Brüsszelbe utazik, miközben Írország átvette az EU Tanácsának soros elnökségét (A képen Kármán András, Magyarország pénzügyminisztere)
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Kármán András: döntő lépés jöhet az uniós források ügyében

Kármán András pénzügyminiszter közösségi médiás bejegyzésében arról írt, hogy Írország július 1-jével átvette az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét, a héten pedig az ír nagykövetségre látogatott. Felidézte, hogy Magyarország és Írország idén ünnepli diplomáciai kapcsolatainak ötvenedik évfordulóját, és azt is, hogy Magyarország 2004. május 1-jén, szintén ír elnökség idején vált az Európai Unió teljes jogú tagjává. Szerinte két évtizeddel később ismét ír elnökség kíséri Magyarországot egy fordulóponton.

Brüsszelben az ECOFIN-ülésen vesz részt a magyar pénzügyminiszter

A pénzügyminiszter arról is írt, hogy az ország visszatér az EU vérkeringésébe. A nagykövetségen tartott beszédében az új kormány gazdasági programjáról, az uniós forrásokról, a felülvizsgált helyreállítási tervről és az ír elnökség prioritásairól beszélt. Bejegyzése szerint Brüsszelbe tart, ahol az ECOFIN-ülésen vesz részt. Úgy fogalmazott, ez az utolsó jogi lépés azelőtt, hogy Magyarország hozzáférjen a több ezer milliárd forintnyi EU-s forráshoz.

A Tisza-kormány hitelfelvételre kényszerül az uniós pénzek hazahozatala miatt

Bár Magyar Péter miniszterelnök május végén még azt állította, hogy hazahozta az európai uniós pénzeket, mára kiderült, hogy a helyzet nem ilyen egyszerű. A Tisza-kormány hitelfelvételének hátterében elsősorban a felszabaduló uniós források előfinanszírozási igénye állhat.

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) hétfő esti sajtóközleményéből kiderült, hogy 3 milliárd euró összértékű, két sorozatból álló kötvénykibocsátással „visszatért a kötvénypiacra”. Ezzel a Tisza-kormány eladósodott a BNP Paribas, a Citibank, a Goldman Sachs Bank Europe SE, az ING és a JP Morgan felé is.

 

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