Mit vállalt a kormány az uniós pénzekért cserébe?

A Bizottság pénteken jóváhagyta az új kormány tervét az uniós források felhasználásáról, azon belül is a helyreállítási alap forrásairól. A fő kérdés nem is az, hogy ezek a pénzek jártak-e Magyarországnak, sokkal inkább az, hogy milyen feltételekkel adják most oda, és a kormány mire helyezi a hangsúlyokat – mutatott rá közösségi média bejegyzésében Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője szombaton azzal kapcsolatban, hogy az uniós pénzek érkezésének bizony komoly feltételei vannak.

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője az uniós pénzek feltételeiről közölt részleteket

Fotó: Magyar Nemzet

Ahogyan korábban az Origo is megírta, a pénzügyminiszterek tanácsa is jóváhagyta a magyar helyreállítási tervet. Az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa (Ecofin) pénteki ülésén elfogadta Magyarország módosított Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervét (RRF), ami mintegy 10 milliárd euró uniós pénz kifizetését teszi lehetővé hazánk számára.

Ezzel kapcsolatban a fideszes politikus megjegyezte, az alábbi fontos részletek kimaradtak a tiszás bejelentésekből, ahogyan fogalmazott:

a Tisza-kormány a személyi jövedelemadó-kedvezmények felülvizsgálatára vállalt kötelezettséget, ez aligha azok emelését jelenti,

vállalták a kiskereskedelmi adó módosítását, ami magyarul azt jelenti, hogy jó eséllyel le fogják építeni multinacionális cégeket terhelő különadót.

vállalták a kamattámogatások leépítését is, ezt már be is jelentették, szeptemberben be is csapódik magasabb törlesztők formájában,

vállalták a vasúti személyszállítás liberalizációját, a vonatkozó jogszabályt már idén el kell fogadniuk,

helyet csinálnak a túlnyomó részt külföldi szélenergia-beruházóknak.

Utóbbival kapcsolatban Dömötör megjegyezte, hogy lazítják is a telepítési szabályokat: növelik a szélturbinák lehetséges magasságát, csökkentik a településektől való távolságot, és gyengítik a helyi közösségek beleszólási jogát."

Az Orbán-kormány alatt elindított fejlesztésekre is jön már a pénz

A teljes képhez hozzátartozik, hogy a pénzek egy része (közel fele) olyan beruházásokra érkezhet, amelyek az előző kormány idején már megvalósultak. Tehát az Orbán-kormány fejlesztései után nyújtják be a számlát, ami közvetett bevallása annak, hogy nem lettek ellopva.