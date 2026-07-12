Mit vállalt a kormány az uniós pénzekért cserébe?

A Bizottság pénteken jóváhagyta az új kormány tervét az uniós források felhasználásáról, azon belül is a helyreállítási alap forrásairól. A fő kérdés nem is az, hogy ezek a pénzek jártak-e Magyarországnak, sokkal inkább az, hogy milyen feltételekkel adják most oda, és a kormány mire helyezi a hangsúlyokat – mutatott rá közösségi média bejegyzésében Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője szombaton azzal kapcsolatban, hogy az uniós pénzek érkezésének bizony komoly feltételei vannak.
Ahogyan korábban az Origo is megírta, a pénzügyminiszterek tanácsa is jóváhagyta a magyar helyreállítási tervet. Az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa (Ecofin) pénteki ülésén elfogadta Magyarország módosított Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervét (RRF), ami mintegy 10 milliárd euró uniós pénz kifizetését teszi lehetővé hazánk számára.
Ezzel kapcsolatban a fideszes politikus megjegyezte, az alábbi fontos részletek kimaradtak a tiszás bejelentésekből, ahogyan fogalmazott:
- a Tisza-kormány a személyi jövedelemadó-kedvezmények felülvizsgálatára vállalt kötelezettséget, ez aligha azok emelését jelenti,
- vállalták a kiskereskedelmi adó módosítását, ami magyarul azt jelenti, hogy jó eséllyel le fogják építeni multinacionális cégeket terhelő különadót.
- vállalták a kamattámogatások leépítését is, ezt már be is jelentették, szeptemberben be is csapódik magasabb törlesztők formájában,
- vállalták a vasúti személyszállítás liberalizációját, a vonatkozó jogszabályt már idén el kell fogadniuk,
- helyet csinálnak a túlnyomó részt külföldi szélenergia-beruházóknak.
Utóbbival kapcsolatban Dömötör megjegyezte, hogy lazítják is a telepítési szabályokat: növelik a szélturbinák lehetséges magasságát, csökkentik a településektől való távolságot, és gyengítik a helyi közösségek beleszólási jogát."
Az Orbán-kormány alatt elindított fejlesztésekre is jön már a pénz
A teljes képhez hozzátartozik, hogy a pénzek egy része (közel fele) olyan beruházásokra érkezhet, amelyek az előző kormány idején már megvalósultak. Tehát az Orbán-kormány fejlesztései után nyújtják be a számlát, ami közvetett bevallása annak, hogy nem lettek ellopva.
Azt is fontosnak tartotta megjegyezni, hogy
a Tisza-kormány a helyreállítási alapban az előző kormány terveihez képest harmadára csökkentette az egészségügyi fejlesztésekre szánt összegeket: 643 millió euróról 240 millió euróra."
Vessük ezt össze azzal, hogy a jelenleg a török Riviérán nyaraló miniszterelnök hőmérőkkel járta a magyar kórházakat.”
Mit vállalt a kormány az uniós pénzekért cserébe?
A Fidesz szerint
a Tisza, bár mást állít, nem tartotta be ígéretét, és nem hozta haza az összes forrást.
A most jóváhagyott tízmilliárdos keret ugyanis 400 millió euróval elmarad attól, mint amennyit megkaphatott volna Magyarország. A hat és fél milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból négymilliárd eurónyi beruházást az előző kormány már megvalósított, ennek utólagos átforgatása történik meg. Ilyen például a Békéscsaba–Lökösháza és az Almásfüzitő–Komárom vasútfejlesztés, akárcsak falvak és kisvárosok egészségügyi infrastruktúrájának fejlesztése. Ez nem lett volna lehetséges, ha ezek nem jó projektek lettek volna, vagy ha ezt a pénzt „ellopták volna” – tették hozzá.