Szakértő az Origónak: Nem az a kérdés, hogy hány forint lesz az üzemanyag, hanem hogy lesz-e

Az üzemanyagárak ismét emelkednek, miközben egyre többen teszik fel a kérdést: meddig tarthat még a drágulás? Az Origónak nyilatkozó Egri Gábor szerint azonban a legnagyobb veszély nem is az árak további emelkedése, hanem az, hogy hosszabb távon biztosított lesz-e egyáltalán az üzemanyag-ellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének szakértője interjúnkban a világpiaci folyamatokról, Magyarország sérülékeny helyzetéről, a Tisza-kormány gazdaságpolitikájáról és a szükségesnek tartott intézkedésekről is beszélt. Cikkünkben bemutatjuk azt is, milyen nemzetközi folyamatok állnak a legutóbbi áremelkedés hátterében, valamint hogyan reagált a kialakult helyzetre Bóka János.

Sok autóst most az foglalkoztat, hogy meddig drágulhat még az üzemanyag (Forrás: Unsplash)

„ A világgazdaság dilettánsok és szélsőségesek kezében van ”

Egri Gábor szerint a közbeszédben túl nagy hangsúlyt kap az üzemanyagok ára, miközben szerinte ennél is fontosabb kérdés, hogy hosszabb távon biztosított lesz-e egyáltalán az ellátás:

Sok autóst most az foglalkoztat, hogy meddig drágulhat még az üzemanyag. De a kérdést úgy teszem fel: lesz-e egyáltalán üzemanyag az autóban, a teherautóban vagy a kombájnokban? Lesz-e gázolaj?” A magyarországi üzemanyag készletek jelenleg gázolajból 24 napra,benzinből 14 napra és kőolajból 41 napra elegendőek. Az viszont egész biztos,hogy kőolajat nem tudunk a gépkocsikba betölteni. Ezért kritkusnak mondhatóak ilyen gazdasági környezetben a honi tartalékok állapota.

A Független Benzinkutak Szövetségének szakértője szerint a világpiacon gázolaj- és kőolajhiány alakult ki, miközben Európát is ellátási nehézségek fenyegetik. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az ukrajnai háború következtében az orosz finomítói kapacitások jelentős része kiesett, ami tovább szűkíti a kínálatot. Hozzátette: Magyarország különösen sérülékeny helyzetben van, mivel továbbra is nagymértékben függ a Barátság kőolajvezetéktől és a Déli Áramlattól, miközben a százhalombattai finomító sem működik teljes kapacitással, egyik gázolajtermelő egysége jelenleg nem üzemel.

Ebben a helyzetben nem az árakkal kellene játszani, hanem biztosítani a folyamatos ellátást. Ne az árakat védjük hanem a fogyasztókat különböző támogatási módokkal”

– hangsúlyozta. . Szerinte a stratégiai készletek felszabadítása legfeljebb átmeneti megoldást jelentene, különösen azért, mert a nyári időszak hagyományosan a legnagyobb üzemanyag-fogyasztással jár. Egri Gábor bírálta a Tisza Párt gazdaságpolitikáját is. Felidézte, hogy a párt korábban a piacgazdaság visszaállítását, a kis- és középvállalkozások támogatását, valamint a monopóliumok felszámolását ígérte, szerinte azonban ezekből eddig kevés valósult meg. Úgy véli, az import visszaesése ismét a családi tulajdonban lévő benzinkutakat hozta nehéz helyzetbe.