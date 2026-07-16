Szakértő az Origónak: Nem az a kérdés, hogy hány forint lesz az üzemanyag, hanem hogy lesz-e

Az üzemanyagárak ismét emelkednek, miközben egyre többen teszik fel a kérdést: meddig tarthat még a drágulás? Az Origónak nyilatkozó Egri Gábor szerint azonban a legnagyobb veszély nem is az árak további emelkedése, hanem az, hogy hosszabb távon biztosított lesz-e egyáltalán az üzemanyag-ellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének szakértője interjúnkban a világpiaci folyamatokról, Magyarország sérülékeny helyzetéről, a Tisza-kormány gazdaságpolitikájáról és a szükségesnek tartott intézkedésekről is beszélt. Cikkünkben bemutatjuk azt is, milyen nemzetközi folyamatok állnak a legutóbbi áremelkedés hátterében, valamint hogyan reagált a kialakult helyzetre Bóka János.
„A világgazdaság dilettánsok és szélsőségesek kezében van”
Egri Gábor szerint a közbeszédben túl nagy hangsúlyt kap az üzemanyagok ára, miközben szerinte ennél is fontosabb kérdés, hogy hosszabb távon biztosított lesz-e egyáltalán az ellátás:
Sok autóst most az foglalkoztat, hogy meddig drágulhat még az üzemanyag. De a kérdést úgy teszem fel: lesz-e egyáltalán üzemanyag az autóban, a teherautóban vagy a kombájnokban? Lesz-e gázolaj?” A magyarországi üzemanyag készletek jelenleg gázolajból 24 napra,benzinből 14 napra és kőolajból 41 napra elegendőek. Az viszont egész biztos,hogy kőolajat nem tudunk a gépkocsikba betölteni. Ezért kritkusnak mondhatóak ilyen gazdasági környezetben a honi tartalékok állapota.
A Független Benzinkutak Szövetségének szakértője szerint a világpiacon gázolaj- és kőolajhiány alakult ki, miközben Európát is ellátási nehézségek fenyegetik. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az ukrajnai háború következtében az orosz finomítói kapacitások jelentős része kiesett, ami tovább szűkíti a kínálatot. Hozzátette: Magyarország különösen sérülékeny helyzetben van, mivel továbbra is nagymértékben függ a Barátság kőolajvezetéktől és a Déli Áramlattól, miközben a százhalombattai finomító sem működik teljes kapacitással, egyik gázolajtermelő egysége jelenleg nem üzemel.
Ebben a helyzetben nem az árakkal kellene játszani, hanem biztosítani a folyamatos ellátást. Ne az árakat védjük hanem a fogyasztókat különböző támogatási módokkal”
– hangsúlyozta. . Szerinte a stratégiai készletek felszabadítása legfeljebb átmeneti megoldást jelentene, különösen azért, mert a nyári időszak hagyományosan a legnagyobb üzemanyag-fogyasztással jár. Egri Gábor bírálta a Tisza Párt gazdaságpolitikáját is. Felidézte, hogy a párt korábban a piacgazdaság visszaállítását, a kis- és középvállalkozások támogatását, valamint a monopóliumok felszámolását ígérte, szerinte azonban ezekből eddig kevés valósult meg. Úgy véli, az import visszaesése ismét a családi tulajdonban lévő benzinkutakat hozta nehéz helyzetbe.
A szakember szerint az árak mesterséges kordában tartása helyett célzott támogatásokra lenne szükség. Azt javasolja, hogy a rászoruló háztartások, a fuvarozó vállalkozások és a mezőgazdasági szereplők adó-visszatérítések vagy adójóváírások formájában kapjanak segítséget, miközben a piaci árak szabadon alakulhatnának.
A szakértő a gazdasági irányítás szakmai felkészültségét is érintette.
Szerinte a gazdasági vezetés nem rendelkezik átfogó ismeretanyaggal a magyar energetika területéről. Elmondása szerint nincs olyan szakember a Minisztériumban, amelyik kiterjedt szakmai felkészültséggel rendelkezne az olaj ipar területéről a kitermelés,feldolgozás és kereskedelem területéről.
Egri Gábor szerint a jelenlegi nemzetközi környezetben lehetetlen pontosan megjósolni az üzemanyagárak alakulását. Úgy véli, akár jelentős drágulás, akár árcsökkenés is bekövetkezhet, hiszen a világpiaci folyamatokat egyetlen politikai döntés is alapjaiban képes befolyásolni. Mint mondta:
A világgazdaság dilettánsok és szélsőségesek kezében van. Ennek az árát pedig globálisan a Föld népessége fizeti meg”
Újabb jelentős áremelés jött
Az autósokat már ezen a héten is jelentős drágulás érte:
Szerdától a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 14 forinttal, a gázolajé pedig 7 forinttal emelkedett. Ha a kutak a teljes áremelést érvényesítik, a benzin átlagára ismét 600 forint fölé emelkedhet, míg a gázolaj literenkénti ára meghaladhatja a korábbi védett árszintet, vagyis a 615 forintot.
Az egyes töltőállomások árai továbbra is eltérhetnek egymástól, így a tényleges fogyasztói árak kútonként változhatnak. A Blikk szerint a drágulás hátterében elsősorban a nemzetközi olajpiaci folyamatok állnak: az elmúlt időszakban emelkedett a kőolaj világpiaci ára, amelyre a közel-keleti geopolitikai feszültségek is hatással voltak.
Bóka János intézkedést sürget az üzemanyagárakkal kapcsolatban
Ahogyan azt lapunk is megírta, a kialakult helyzet miatt Bóka János, a Fidesz országgyűlési képviselője felszólította a gazdasági minisztert, hogy éljen a jogszabály adta lehetőségekkel, és hozzon intézkedéseket a fogyasztók védelme érdekében.
A politikus emlékeztetett arra, hogy a Tisza-kormány megszüntette a korábbi védett ár rendszerét, így a benzinkutak jelentős részén már magasabb áron lehet tankolni.
Az új szabályozás ugyanakkor továbbra is lehetőséget biztosít arra, hogy a miniszter a piaci viszonyokra és a fogyasztók védelmére hivatkozva intézkedéseket vezessen be. Bóka János szerint az autósok most elsősorban azt várják, hogy a kormány éljen ezekkel az eszközökkel.
Ahogy ők szokták mondani: kevesebb Facebook-poszt, több tett”