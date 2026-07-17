Akadozik a gázolaj szállítása, nagy baj lehet az üzemanyagpiacon

A magyar üzemanyagpiaci kockázatokra hívta fel a figyelmet a lapunknak eljuttatott közleményében a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője. Egri Gábor szerint a jelenlegi piaci környezet és a logisztikai nehézségek együttesen már az ország gázolaj-ellátásának biztonságát veszélyeztethetik.
A mai napon az elérhető import üzemanyagok beszerzési ára meghaladja a hazai kiskereskedelmi árakat, ami rendkívül kedvezőtlen piaci helyzetet teremt
– közölte a szakértő. Egri Gábor rámutatott: a Magyar Szénhidrogén-készletező Szövetség adatai szerint június 30. és július 9. között 58 800 tonnával csökkent a stratégiai gázolajkészlet, miközben ennek oka és kedvezményezettje nem ismert.
Hiába növelik az egyéb kőolajtermékek készletszintjét, ha a gázolaj esetében ellátási hiány alakulhat ki
– hívta fel a figyelmet a kormány megtévesztő kommunikációjára.
A Duna alacsony vízállása miatt akadoznak a vízi szállítások, miközben a környező országok vasúti pályafelújításai is késéseket okoznak. Mindez Egri Gábor szerint tovább rontja Magyarország ellátásbiztonságát. A szakértő azt állítja, hogy több piaci szereplő már jelezte:
nagykereskedelmi partnereik korlátozzák a gázolaj kiszolgálását.
A jelenlegi, a létfontosságú importot gátló árstruktúra és a logisztikai nehézségek együttes hatása komoly ellátási kockázatot jelenthet Magyarország számára – hangsúlyozta az elemző.
Az ellátás biztonsága a fő kérdés
Egri Gábor tegnap az Origónak azt mondta: szerinte a közbeszéd túlságosan az üzemanyagárakra koncentrál, miközben ennél fontosabb kérdés az ellátás biztonsága.
Nem az a kérdés, hogy mennyibe kerül az üzemanyag, hanem hogy lesz-e egyáltalán üzemanyag az autóban, a teherautóban vagy a kombájnokban. Lesz-e gázolaj?
– jelentette ki a szakértő.
A mostani közleményben ismét a kormány haladéktalan beavatkozását sürgette „az üzemanyag-ellátás biztonságának fenntartása érdekében”.
Egri Gábor szerint olyan piaci környezetre lenne szükség, amely biztosítja a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások működőképességét, miközben garantálja Magyarország folyamatos gázolaj-ellátását.
A védett ár fölött az üzemanyag
A Holtankoljak adatai szerint a benzin átlagára 595 forint, a gázolajé pedig 615 forint, ami megegyezik a kivezetett védett árral.
Már a belvárosi kutakon is a korábbi védett ár felett
– írta közösségi oldalán Németh Balázs fideszes parlamenti képviselő.