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Akadozik a gázolaj szállítása, nagy baj lehet az üzemanyagpiacon

üzemanyag-ellátás

Akadozik a gázolaj szállítása, nagy baj lehet az üzemanyagpiacon

20 perce
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A Független Benzinkutak Szövetségének szakértője a kormány mielőbbi beavatkozását sürgeti. A jelenlegi piaci viszonyok és a logisztikai nehézségek együttesen már az üzemanyag-ellátás biztonságát veszélyeztethetik – tájékoztatta az Origót Egri Gábor.
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üzemanyag-ellátáskormányEGRI GÁBORFüggetlen Benzinkutak Szövetségeveszélyközlemény

A magyar üzemanyagpiaci kockázatokra hívta fel a figyelmet a lapunknak eljuttatott közleményében a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője. Egri Gábor szerint a jelenlegi piaci környezet és a logisztikai nehézségek együttesen már az ország gázolaj-ellátásának biztonságát veszélyeztethetik.

üzemanyag
Egri Gábor szerint nem az üzemanyag ára, hanem az ellátás miatt kell aggódni (Forrás: Unsplash)

A mai napon az elérhető import üzemanyagok beszerzési ára meghaladja a hazai kiskereskedelmi árakat, ami rendkívül kedvezőtlen piaci helyzetet teremt

– közölte a szakértő. Egri Gábor rámutatott: a Magyar Szénhidrogén-készletező Szövetség adatai szerint június 30. és július 9. között 58 800 tonnával csökkent a stratégiai gázolajkészlet, miközben ennek oka és kedvezményezettje nem ismert.

Hiába növelik az egyéb kőolajtermékek készletszintjét, ha a gázolaj esetében ellátási hiány alakulhat ki

– hívta fel a figyelmet a kormány megtévesztő kommunikációjára.

A Duna alacsony vízállása miatt akadoznak a vízi szállítások, miközben a környező országok vasúti pályafelújításai is késéseket okoznak. Mindez Egri Gábor szerint tovább rontja Magyarország ellátásbiztonságát. A szakértő azt állítja, hogy több piaci szereplő már jelezte:

nagykereskedelmi partnereik korlátozzák a gázolaj kiszolgálását.

A jelenlegi, a létfontosságú importot gátló árstruktúra és a logisztikai nehézségek együttes hatása komoly ellátási kockázatot jelenthet Magyarország számára – hangsúlyozta az elemző.

Szakértő az Origónak: Nem az a kérdés, hogy hány forint lesz az üzemanyag, hanem hogy lesz-e

Az ellátás biztonsága a fő kérdés

Egri Gábor tegnap az Origónak azt mondta: szerinte a közbeszéd túlságosan az üzemanyagárakra koncentrál, miközben ennél fontosabb kérdés az ellátás biztonsága.

Nem az a kérdés, hogy mennyibe kerül az üzemanyag, hanem hogy lesz-e egyáltalán üzemanyag az autóban, a teherautóban vagy a kombájnokban. Lesz-e gázolaj?

– jelentette ki a szakértő.

A mostani közleményben ismét a kormány haladéktalan beavatkozását sürgette „az üzemanyag-ellátás biztonságának fenntartása érdekében”.

Egri Gábor szerint olyan piaci környezetre lenne szükség, amely biztosítja a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások működőképességét, miközben garantálja Magyarország folyamatos gázolaj-ellátását.

A védett ár fölött az üzemanyag

A Holtankoljak adatai szerint a benzin átlagára 595 forint, a gázolajé pedig 615 forint, ami megegyezik a kivezetett védett árral.

Már a belvárosi kutakon is a korábbi védett ár felett

– írta közösségi oldalán Németh Balázs fideszes parlamenti képviselő.

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