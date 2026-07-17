Akadozik a gázolaj szállítása, nagy baj lehet az üzemanyagpiacon

A magyar üzemanyagpiaci kockázatokra hívta fel a figyelmet a lapunknak eljuttatott közleményében a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője. Egri Gábor szerint a jelenlegi piaci környezet és a logisztikai nehézségek együttesen már az ország gázolaj-ellátásának biztonságát veszélyeztethetik.

Egri Gábor szerint nem az üzemanyag ára, hanem az ellátás miatt kell aggódni (Forrás: Unsplash)

A mai napon az elérhető import üzemanyagok beszerzési ára meghaladja a hazai kiskereskedelmi árakat, ami rendkívül kedvezőtlen piaci helyzetet teremt

– közölte a szakértő. Egri Gábor rámutatott: a Magyar Szénhidrogén-készletező Szövetség adatai szerint június 30. és július 9. között 58 800 tonnával csökkent a stratégiai gázolajkészlet, miközben ennek oka és kedvezményezettje nem ismert.

Hiába növelik az egyéb kőolajtermékek készletszintjét, ha a gázolaj esetében ellátási hiány alakulhat ki

– hívta fel a figyelmet a kormány megtévesztő kommunikációjára.

A Duna alacsony vízállása miatt akadoznak a vízi szállítások, miközben a környező országok vasúti pályafelújításai is késéseket okoznak. Mindez Egri Gábor szerint tovább rontja Magyarország ellátásbiztonságát. A szakértő azt állítja, hogy több piaci szereplő már jelezte:

nagykereskedelmi partnereik korlátozzák a gázolaj kiszolgálását.

A jelenlegi, a létfontosságú importot gátló árstruktúra és a logisztikai nehézségek együttes hatása komoly ellátási kockázatot jelenthet Magyarország számára – hangsúlyozta az elemző.