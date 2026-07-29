Szakértő az Origónak: Közgazdasági nonszensz, ami most az üzemanyagpiacon történik

Szerdától bruttó 3 forinttal csökken a benzin nagykereskedelmi ára, miközben a gázolaj beszerzési ára újabb 5 forinttal emelkedik. Az eltérő ármozgás hátteréről, a nemzetközi energiapiaci folyamatokról és a magyar üzemanyagpiac helyzetéről kérdeztük Egri Gábort, aki már korábban is azt nyilatkozta az Origónak, hogy nem az a kérdés, hogy milyen magas lesz az üzemanyag ára, hanem hogy egyáltalán lesz -e. A szakértő szerint a jelenlegi helyzetet nem lehet kizárólag a világpiaci folyamatokkal magyarázni, miközben a geopolitikai kockázatok és az ellátásbiztonság kérdése is egyre nagyobb hangsúlyt kap.

Az üzemanyag-ellátást még mindig nagyban befolyásolják a világpolitikai folyamatok (Forrás: Unsplash)

A gázolaj külön utat jár

Egri Gábor szerint természetes jelenség, hogy a benzin és a gázolaj ára nem mindig együtt mozog, hiszen a két termék keresletét és kínálatát eltérő piaci folyamatok alakítják. A szakértő ugyanakkor úgy látja, hogy a magyar piacot ma már nem kizárólag a nemzetközi árak befolyásolják. Így fogalmazott:

A magyar politikai árszabályozás teljesen elszakította a hazai árakat a nemzetközi áraktól.”

Elmondása szerint a jelenlegi importköltségek mellett a kisebb piaci szereplők veszteséggel tudnának csak üzemanyagot behozni Magyarországra.

Jelenleg körülbelül 660 forintért tudjuk megvásárolni az import gázolajat, miközben a kutak felé 657 forintos áron tudnánk értékesíteni. Ez teljesen abszurd.”

A szakértő szerint a jelenlegi piaci környezet hosszabb távon fenntarthatatlan:

Jelenleg a piacgazdaság megerőszakolása zajlik Magyarországon. Ennek pedig az lehet a következménye, hogy egyszerűen nem lesz elegendő áru.”

Hangsúlyozta azt is, hogy a napi árváltozásokból nem szabad messzemenő következtetéseket levonni, mert a finomítók jellemzően többnapos átlagok alapján alakítják ki áraikat.