Már benzinkutak állnak le, miközben Magyar Péterék a piacra mutogatnak

A magyar üzemanyagpiacon egyre látványosabbak a feszültség jelei, miközben kérdésessé vált, hajlandó-e érdemben közbelépni a kormány. Cikkünkben bemutatjuk, miért kerültek bajba a független benzinkutak, milyen beavatkozási lehetőségei maradtak a kabinetnek, és hogyan illeszkedik mindez a formálódó energiapolitikai irányba. Tóth Máté energiajogászt arról kérdeztük, valóban a piacnak kell-e eldöntenie, mennyit fizetnek a magyarok, vagy a kormány döntött úgy, hogy nem él a rendelkezésére álló eszközökkel.
Már a fennmaradásért küzdenek a független kutak
A Portfolio beszámolója szerint egyre jobban szétnyílik az olló a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi üzemanyagárak között.
Miközben a kutak beszerzési költségei meredeken emelkednek, a nagyobb hálózatok töltőállomásain látható árak alig mozdulnak. Az ebből eredő veszteséget a szűkebb pénzügyi mozgástérrel rendelkező független kutak sok esetben már nem tudják kigazdálkodni.
A piacon már több szereplő is kényszerlépésekre kényszerült:
- Envi Group: A kialakult helyzet miatt a dunaújvárosi és székesfehérvári töltőállomásán is felfüggesztette a gázolaj értékesítését.
- Gas ’N Go: Az újszászi benzinkút beszámolója szerint a hazai beszállítók elsősorban a saját hálózataik ellátására összpontosítanak, ezért csak jelentős többletköltséggel, osztrák importból tudnak dízelt beszerezni.
- Auchan: Mennyiségi korlátozást vezetett be; töltőállomásain egy tankolás alkalmával legfeljebb 60 liter gázolajat lehet vásárolni.
A Világgazdaság által ismertetett nyílt levél szerzője szerint több száz családi vállalkozás működik veszteséggel, ezért több ezer család megélhetése került veszélybe.
Magyar Péter korábban egész máshogy beszélt az üzemanyagról
Magyar Péter ellenzékben többször sürgette az üzemanyagokat terhelő áfa és jövedéki adó csökkentését. Kormányra kerülve azonban már arra hivatkozott, hogy az uniós szabályok miatt nem alakítható ki külön áfasáv a benzinre, a jövedéki adó pedig közel van az EU által meghatározott minimumhoz.
A Lakmusz elemzése szerint külön, kedvezményes áfakulcs valóban nem vezethető be kizárólag az üzemanyagokra. A benzin áfája ugyanakkor csökkenthető lenne, ha a kormány a jelenlegi 27 százalékos általános áfakulcsot mérsékelné. Ez azonban más, az általános kulcs alá tartozó termékekre is vonatkozna, és jelentős bevételkiesést okozna a költségvetésnek. A jövedéki adónál jóval szűkebb a mozgástér. Az Orbán-kormány márciusban literenként 158,8 forintról 139,55 forintra csökkentette a benzin jövedéki adóját, amely így már csak körülbelül nyolc forinttal haladja meg az uniós minimumot.
Az uniós szabályok tehát valóban korlátozzák a lehetőségeket, de nem tesznek lehetetlenné minden állami beavatkozást. A kérdés inkább az, hogy a kormány vállalja-e az intézkedések költségvetési és politikai következményeit.
Tóth Máté: Nem arról van szó, hogy nem tudnak, hanem arról, hogy nem akarnak
Arról, hogy valóban tehetetlen-e a kormány a drágulással szemben, és milyen szélesebb energiapolitikai irány rajzolódik ki a jelenlegi döntésekből, Tóth Máté energiajogászt kérdezte az Origo.
– Magyar Péter a kampányban még 480 forintos üzemanyagárat követelt, és az áfa, valamint a különadók csökkentését ígérte. Kormányra kerülve azonban eltörölték a védett árakat, miközben a közel-keleti feszültség sem enyhült érdemben. Mi magyarázza ezt a látványos fordulatot, és szakmailag indokolt volt-e az árszabályozás megszüntetése?
– Elképesztően ócska populizmus volt már a választások előtt 480 forintos üzemanyagárral dobálózni, miközben a magyar védett ár látványosan működött. Az intézkedésre azért volt szükség, mert az ukrán fél politikai nyomásgyakorlásként, műszaki indok nélkül elzárta a Barátság kőolajvezetéket. A védett ár alacsonyabb árszintet garantált, és megóvta a fogyasztókat a rövid távú ártüskéktől.
Később ugyan helyreállt az olajszállítás, de az iráni háború miatt ismét emelkedni kezdett az olaj ára. A Tisza-kormány mégis kihasználta azt a rövid világpiaci eufóriát, amelyet Donald Trump Iránnal kapcsolatos bejelentése váltott ki.
A hónapokon át bizonyító védett árat lehülyézve, állva tapsolva vezették ki a fogyasztókat védő intézkedést.
Azt, hogy ez mennyire elhibázott döntés volt, azt az elmúlt hetek eseményei bizonyítják: a világpiaci árak ismét emelkednek, pedig ennek számos előjele volt, és mi is előre figyelmeztettünk rá.
– Csütörtökön ismét drágultak az üzemanyagok: a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7, a gázolajé 9 forinttal emelkedett. Mikor érezhetik meg ezt az autósok a kutakon?
– Sajnos nagyon gyorsan. Ha a világpiaci olajárak tartósan emelkednek, annak hatása
5–6 nap alatt megjelenik a régiós üzemanyagárakban, a benzinkutak pedig körülbelül egy héten belül követik a finomítói drágulást.
A helyzetet súlyosbítja, hogy az európai finomítók a kerozinhiány elkerülése érdekében növelték a kerozingyártást, ezért kevesebb benzin és gázolaj készül. A drágulás ráadásul nem azért fut végig ilyen gyorsan a rendszeren, mert ennyi idő alatt jut el a feldolgozott üzemanyag a kutakhoz, hanem az árképzés miatt: az ellátási lánc szereplői folyamatosan egymáshoz igazítják az áraikat.
Jövő héten és várhatóan utána is további drágulás jöhet.
Szinte biztosak lehetünk abban, hogy ez még csak a kezdete annak az időszaknak, amikor sorra következnek majd a felfelé irányuló árkorrekciók. Ráadásul több válság hatása adódik össze. A Hormuzi-szoroson ma mindössze 9 hajó kelt át a korábban megszokott napi 250 helyett, és egyik sem szállított olajat vagy cseppfolyósított földgázt. Közben az orosz finomítók elleni ukrán dróntámadások csökkentik az orosz termelést, az elmaradó dízel- és benzinexport pedig már Belső-Ázsiában is ellátási gondokat okoz.
A Hormuzi-szoros válsága és a kialakuló belső-ázsiai üzemanyaghiány együtt tovább idegesíti a világpiacot. Mindeközben a stratégiai készletek világszerte alacsonyabbak, így egyre nagyobb a kockázata annak, hogy a válság hatása később még erősebben jelentkezik. Ha ez a helyzet őszig elhúzódik, az ostor vége akkor csattanhat igazán nagyot.
– Tanács Zoltán miniszter a minap azt mondta az őt kérdező Bohár Dánielnek, hogy a piac dönti el, mennyit fizetnek a magyarok. Ez valóban azt jelenti, hogy a kormány semmit sem tehet a drágulás ellen, vagy lennének eszközei az árak mérséklésére, csak éppen nem akar élni velük?
– Amikor egy miniszter azt mondja, hogy „majd megoldja a piac”, az valójában beismerés: az állam nem akar beavatkozni a fogyasztók érdekében.
Nem arról van szó, hogy nem tud, hanem arról, hogy nem akar stabilizáló lépéseket tenni.
Közben az Energiaügyi Minisztérium óriási pályázatot írt ki okosmérők beszerzésére. A lakosság azonban közvetlenül nem pályázhat, erre csak az elosztók és a rendszerirányító jogosult. Az okosmérők felszerelése előkészítheti, hogy a jelenlegi, védett áras elszámolást később a tényleges fogyasztáshoz és a tőzsdei árakhoz igazodó rendszer váltsa fel. Vagyis ismét a piac kerül előtérbe.
Számításaink szerint ez egy átlagos háztartás számára elsősorban drágulást jelenthet. A legtöbb család késő délután és este fogyasztja a legtöbb áramot. Csakhogy ekkor lemegy a nap, a naperőművek termelése visszaesik, az ország pedig gyakran jóval drágábban, a tőzsdéről kénytelen fedezni az igényeket. Ha az üzemanyagárak helyzetét, az okosmérők terjedését és a rezsivédett gáz- és áramárak esetleges átalakítását egymás mellé tesszük, kirajzolódik egy általános irány.
Magyarország eltávolodhat a cselekvő, nemzetépítő állam eszményétől, amely szükség esetén akár hatósági árakkal is megvédi a fogyasztókat. Ehelyett egy olyan rendszer felé tarthatunk, amelyben az árakat a tőzsde, a piac és a nagy szolgáltatók diktálják. Ez pedig különösen veszélyessé válhat, ha ezek a szolgáltatók ismét külföldi kézbe kerülnek.
A veszély tehát az, hogy első lépésben magára hagyják a lakosságot, és közvetlenül kiszolgáltatják a piaci ármozgásoknak. A miniszter mostani kijelentése is ezt jelzi.
A következő lépés az lehet, hogy a nemzetközi nagytőke ismét meghatározó szereplőként jelenik meg a magyar energiaszektorban.
Magyarországnak tíz évébe telt, mire a korábban külföldi kézbe került stratégiai infrastruktúra jelentős részét visszavette nemzeti tulajdonba. Ezt az eredményt akár néhány hónap alatt is el lehet herdálni.