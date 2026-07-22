Magyar Péter hiába tiltakozott, az üzemanyagárak végül Bóka Jánost igazolták

Heves vita bontakozott ki az Országgyűlésben az üzemanyagok drágulásáról. Bóka János, a Fidesz frakcióvezető-helyettese parlamenti felszólalásában arról beszélt, hogy az üzemanyagárak ismét a korábban meghatározott védett szint fölé emelkedtek. Magyar Péter miniszterelnök a helyéről közbekiabálva azt állította, hogy ez nem igaz, mire Bóka úgy felelt: „De igaz.” A két politikus rövid ideig egymás szavába vágva ismételgette álláspontját.

Heves vita bontakozott ki Magyar Péter és Bóka János között az üzemanyagárakkal kapcsolatban (Fotó: Ladóczki Balázs)

Más-más adatra hivatkozott Bóka János és Magyar Péter

A parlamenti vita idején elérhető legfrissebb országos kiskereskedelmi átlagár még literenként

595 forint volt a 95-ös benzin és

615 forint a gázolaj esetében.

Ezek az összegek nem haladták meg, hanem pontosan elérték az Orbán-kormány által korábban meghatározott védett árszinteket. Magyar Péter tehát erre az adatra hivatkozva cáfolhatta Bóka János kijelentését.

Ekkor azonban már ismert volt, hogy kedden tovább nő az üzemanyagár: így a benzin átlagára kedd este 598, a gázolajé 618 forint volt, majd szerdára ismét nagykereskedelmi áremelés lépett életbe, a 95-ös benzin bruttó 6 forinttal, a gázolaj pedig 9 forinttal drágul literenként – tette közzé a Holtankoljak.hu. Bóka János állítása vélhetően erre a már bejelentett drágulásra vonatkozott.

Mivel azonban a nagykereskedelmi áremelést a kutak nem feltétlenül érvényesítik teljes egészében, az Index értékelése szerint a vita pillanatában még nem lehetett biztosan kijelenteni, hogy az országos kiskereskedelmi átlagár is átlépte a korábbi védett szintet.

A friss átlagárak végül Bóka Jánost igazolták

A frissített kiskereskedelmi adatok alapján tehát Bóka János állítása bizonyult helytállónak: az üzemanyagok átlagára valóban átlépte a korábbi határt.

A kedden életbe lépett nagykereskedelmi drágulás már a hetedik áremelés volt azóta, hogy a Tisza-többség eltörölte az előző kormány által bevezetett védett árat.

Ebben az időszakban a benzin nagykereskedelmi ára összesen 39 forinttal, a dízelé pedig 41 forinttal emelkedett. Ez drágult tovább szerdára.

Az üzemanyagárakról szóló vita eldőlt, Bóka János állítása bizonyult helytállónak (Forrás: Holtankoljak.hu)

A 480 forintos követeléstől a piaci árakig

A fejlemény politikailag azért is figyelemre méltó, mert Magyar Péter a választási kampányban még az 595, illetve 615 forintos védett árat is túl magasnak tartotta, az áfa és a különadók csökkentésével gondolta lejjebb szorítani az árszintet.