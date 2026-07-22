Magyar Péter hiába tiltakozott, az üzemanyagárak végül Bóka Jánost igazolták

Heves vita bontakozott ki az Országgyűlésben az üzemanyagok drágulásáról. Bóka János, a Fidesz frakcióvezető-helyettese parlamenti felszólalásában arról beszélt, hogy az üzemanyagárak ismét a korábban meghatározott védett szint fölé emelkedtek. Magyar Péter miniszterelnök a helyéről közbekiabálva azt állította, hogy ez nem igaz, mire Bóka úgy felelt: „De igaz.” A két politikus rövid ideig egymás szavába vágva ismételgette álláspontját.
Más-más adatra hivatkozott Bóka János és Magyar Péter
A parlamenti vita idején elérhető legfrissebb országos kiskereskedelmi átlagár még literenként
- 595 forint volt a 95-ös benzin és
- 615 forint a gázolaj esetében.
Ezek az összegek nem haladták meg, hanem pontosan elérték az Orbán-kormány által korábban meghatározott védett árszinteket. Magyar Péter tehát erre az adatra hivatkozva cáfolhatta Bóka János kijelentését.
Ekkor azonban már ismert volt, hogy kedden tovább nő az üzemanyagár: így a benzin átlagára kedd este 598, a gázolajé 618 forint volt, majd szerdára ismét nagykereskedelmi áremelés lépett életbe, a 95-ös benzin bruttó 6 forinttal, a gázolaj pedig 9 forinttal drágul literenként – tette közzé a Holtankoljak.hu. Bóka János állítása vélhetően erre a már bejelentett drágulásra vonatkozott.
Mivel azonban a nagykereskedelmi áremelést a kutak nem feltétlenül érvényesítik teljes egészében, az Index értékelése szerint a vita pillanatában még nem lehetett biztosan kijelenteni, hogy az országos kiskereskedelmi átlagár is átlépte a korábbi védett szintet.
A friss átlagárak végül Bóka Jánost igazolták
A frissített kiskereskedelmi adatok alapján tehát Bóka János állítása bizonyult helytállónak: az üzemanyagok átlagára valóban átlépte a korábbi határt.
A kedden életbe lépett nagykereskedelmi drágulás már a hetedik áremelés volt azóta, hogy a Tisza-többség eltörölte az előző kormány által bevezetett védett árat.
Ebben az időszakban a benzin nagykereskedelmi ára összesen 39 forinttal, a dízelé pedig 41 forinttal emelkedett. Ez drágult tovább szerdára.
A 480 forintos követeléstől a piaci árakig
A fejlemény politikailag azért is figyelemre méltó, mert Magyar Péter a választási kampányban még az 595, illetve 615 forintos védett árat is túl magasnak tartotta, az áfa és a különadók csökkentésével gondolta lejjebb szorítani az árszintet.
Több alkalommal azt követelte az akkori kormánytól, hogy mindkét üzemanyagfajta esetében vezessen be literenként 480 forintos árat. A kormányváltás után azonban megváltozott a Tisza álláspontja.
A parlamenti többség júniusban megszavazta a védett ár kivezetését, az árszabályozás pedig június 27-én megszűnt.
A módosítás indoklása szerint nagyrészt elcsendesedett a közel-keleti fegyveres feszültség, átjárhatóvá vált a Hormuzi-szoros, az üzemanyagpiac pedig alkalmazkodott az új helyzethez. A térségben azóta is folytatódnak a fegyveres összecsapások, a geopolitikai feszültség pedig továbbra is hatással lehet az olajpiacra.
A Brent szeptemberi határidős jegyzése ezen a héten hordónként 90 dollár körül mozgott.
A piacra bízná a döntést a technológiai miniszter
A védett ár kivezetésekor a kereskedelempolitikáért felelős miniszter felhatalmazást kapott arra, hogy a fogyasztók védelmében szükség esetén árkorlátozást vezessen be. Tanács Zoltán technológiai minisztertől Bohár Dániel azt kérdezte, mikor avatkozik be a kormány. A tárcavezető erre úgy felelt:
Én nem érzem szükségesnek, a piac majd eldönti, miről van szó.
Az emberek szerint hiba volt eltörölni a védett üzemanyagárat
Az Origo arról kérdezte a járókelőket, szerintük valóban be akarta-e vezetni a Tisza a kampányban követelt 480 forintos üzemanyagárat, illetve helyes döntés volt-e a korábbi védett ár kivezetése.
Az egyik válaszadó szerint a 480 forintos ár csupán kampányígéret volt, amelyet nem követtek valódi intézkedések:
Az egésznek a háromnegyede csak szöveg volt, a tettek pedig nem követték. Biztos vagyok benne, hogy ez is csak a kampány része volt. Most pedig Kapitány Istvánon keresztül próbálnak egy számukra előnyös megoldást összehozni.
Egy másik megkérdezett úgy vélte, a politikusok gyakran egészen mást mondanak a választások előtt, mint a kampány lezárulta után. A járókelők a korábbi védett ár kivezetését is bírálták. Az egyik férfi szerint az Orbán-kormánynak voltak jó intézkedései, és ezek közé tartozott az üzemanyagárak korlátozása is. Kijelentette:
Szerintem egyáltalán nem volt jó ötlet ezt kivezetni.
A másik válaszadó arra hívta fel a figyelmet, hogy az árak már jelentősen eltávolodtak a korábban követelt 480 forintos szinttől. Úgy véli, a jelenlegi bizonytalan időszak lezárultával, legkésőbb ősszel stabilizálódhatnak az árak, akár a mostani szint alatt is. Hozzátette azonban:
Kedvezőtlen fordulat esetén az üzemanyagár akár a 700 forintot is átlépheti.
Szerinte a kormány ezt aligha nézné tétlenül, mert nem érdeke, hogy támogatói gyorsan egy másik politikai táborhoz pártoljanak. Mint mondta, ebből akár a Fidesz is profitálhatna, de nem feltétlenül kizárólag a legnagyobb ellenzéki párt.