Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
üzemanyagár

Magyar Péter hiába tiltakozott, az üzemanyagárak végül Bóka Jánost igazolták

57 perce
Olvasási idő: 10 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Bóka János és Magyar Péter parlamenti vitája idején elérhető adatok még nem adtak egyértelmű választ, szerdán azonba ismét emelkedtek az üzemanyagárak, így az átlagárak alapján már a benzin és a dízel is drágább lett a korábbi védett árnál. Mindeközben a kormány több tagja is mossa kezeit az elszálló üzemanyagárak miatt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
üzemanyagárFideszTisza PártVox Populivédett árdízelBóka JánosbenzinárkorlátozásMagyar Péter

Heves vita bontakozott ki az Országgyűlésben az üzemanyagok drágulásáról. Bóka János, a Fidesz frakcióvezető-helyettese parlamenti felszólalásában arról beszélt, hogy az üzemanyagárak ismét a korábban meghatározott védett szint fölé emelkedtek. Magyar Péter miniszterelnök a helyéről közbekiabálva azt állította, hogy ez nem igaz, mire Bóka úgy felelt: „De igaz.” A két politikus rövid ideig egymás szavába vágva ismételgette álláspontját.

Heves vita bontakozott ki Magyar Péter és Bóka János között az üzemanyagárakkal kapcsolatban
Heves vita bontakozott ki Magyar Péter és Bóka János között az üzemanyagárakkal kapcsolatban (Fotó: Ladóczki Balázs)

Más-más adatra hivatkozott Bóka János és Magyar Péter

A parlamenti vita idején elérhető legfrissebb országos kiskereskedelmi átlagár még literenként

  • 595 forint volt a 95-ös benzin és
  • 615 forint a gázolaj esetében.

Ezek az összegek nem haladták meg, hanem pontosan elérték az Orbán-kormány által korábban meghatározott védett árszinteket. Magyar Péter tehát erre az adatra hivatkozva cáfolhatta Bóka János kijelentését.

Ekkor azonban már ismert volt, hogy kedden tovább nő az üzemanyagár: így a benzin átlagára kedd este 598, a gázolajé 618 forint volt, majd szerdára ismét nagykereskedelmi áremelés lépett életbe, a 95-ös benzin bruttó 6 forinttal, a gázolaj pedig 9 forinttal drágul literenként – tette közzé a Holtankoljak.hu. Bóka János állítása vélhetően erre a már bejelentett drágulásra vonatkozott.

Mivel azonban a nagykereskedelmi áremelést a kutak nem feltétlenül érvényesítik teljes egészében, az Index értékelése szerint a vita pillanatában még nem lehetett biztosan kijelenteni, hogy az országos kiskereskedelmi átlagár is átlépte a korábbi védett szintet.

A friss átlagárak végül Bóka Jánost igazolták

A frissített kiskereskedelmi adatok alapján tehát Bóka János állítása bizonyult helytállónak: az üzemanyagok átlagára valóban átlépte a korábbi határt.

A kedden életbe lépett nagykereskedelmi drágulás már a hetedik áremelés volt azóta, hogy a Tisza-többség eltörölte az előző kormány által bevezetett védett árat.

Ebben az időszakban a benzin nagykereskedelmi ára összesen 39 forinttal, a dízelé pedig 41 forinttal emelkedett. Ez drágult tovább szerdára.

üzemanyagár
Az üzemanyagárakról szóló vita eldőlt, Bóka János állítása bizonyult helytállónak (Forrás: Holtankoljak.hu)

A 480 forintos követeléstől a piaci árakig

A fejlemény politikailag azért is figyelemre méltó, mert Magyar Péter a választási kampányban még az 595, illetve 615 forintos védett árat is túl magasnak tartotta, az áfa és a különadók csökkentésével gondolta lejjebb szorítani az árszintet.

Több alkalommal azt követelte az akkori kormánytól, hogy mindkét üzemanyagfajta esetében vezessen be literenként 480 forintos árat. A kormányváltás után azonban megváltozott a Tisza álláspontja.

A parlamenti többség júniusban megszavazta a védett ár kivezetését, az árszabályozás pedig június 27-én megszűnt.

A módosítás indoklása szerint nagyrészt elcsendesedett a közel-keleti fegyveres feszültség, átjárhatóvá vált a Hormuzi-szoros, az üzemanyagpiac pedig alkalmazkodott az új helyzethez. A térségben azóta is folytatódnak a fegyveres összecsapások, a geopolitikai feszültség pedig továbbra is hatással lehet az olajpiacra.

A Brent szeptemberi határidős jegyzése ezen a héten hordónként 90 dollár körül mozgott.

Korlátozás, drágulás és átírt készletadatok: mi lesz a magyar üzemanyag-ellátással?

A piacra bízná a döntést a technológiai miniszter

A védett ár kivezetésekor a kereskedelempolitikáért felelős miniszter felhatalmazást kapott arra, hogy a fogyasztók védelmében szükség esetén árkorlátozást vezessen be. Tanács Zoltán technológiai minisztertől Bohár Dániel azt kérdezte, mikor avatkozik be a kormány. A tárcavezető erre úgy felelt:

Én nem érzem szükségesnek, a piac majd eldönti, miről van szó.

Az emberek szerint hiba volt eltörölni a védett üzemanyagárat

Az Origo arról kérdezte a járókelőket, szerintük valóban be akarta-e vezetni a Tisza a kampányban követelt 480 forintos üzemanyagárat, illetve helyes döntés volt-e a korábbi védett ár kivezetése.

Az egyik válaszadó szerint a 480 forintos ár csupán kampányígéret volt, amelyet nem követtek valódi intézkedések:

Az egésznek a háromnegyede csak szöveg volt, a tettek pedig nem követték. Biztos vagyok benne, hogy ez is csak a kampány része volt. Most pedig Kapitány Istvánon keresztül próbálnak egy számukra előnyös megoldást összehozni.

Egy másik megkérdezett úgy vélte, a politikusok gyakran egészen mást mondanak a választások előtt, mint a kampány lezárulta után. A járókelők a korábbi védett ár kivezetését is bírálták. Az egyik férfi szerint az Orbán-kormánynak voltak jó intézkedései, és ezek közé tartozott az üzemanyagárak korlátozása is. Kijelentette:

Szerintem egyáltalán nem volt jó ötlet ezt kivezetni.

A másik válaszadó arra hívta fel a figyelmet, hogy az árak már jelentősen eltávolodtak a korábban követelt 480 forintos szinttől. Úgy véli, a jelenlegi bizonytalan időszak lezárultával, legkésőbb ősszel stabilizálódhatnak az árak, akár a mostani szint alatt is. Hozzátette azonban:

Kedvezőtlen fordulat esetén az üzemanyagár akár a 700 forintot is átlépheti.

Szerinte a kormány ezt aligha nézné tétlenül, mert nem érdeke, hogy támogatói gyorsan egy másik politikai táborhoz pártoljanak. Mint mondta, ebből akár a Fidesz is profitálhatna, de nem feltétlenül kizárólag a legnagyobb ellenzéki párt.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!