Leállt a szülészeti ellátás a Budapesti Uzsoki Utcai Kórházban – ideiglenesen más intézmény fogadja a várandós nőket

A Budapesti Uzsoki Utcai Kórház pénteken Facebook-oldalán közölte, hogy átmeneti, jelenleg előre meg nem határozható időtartamra le kell mondania szülészeti ellátását. A tájékoztatás szerint a döntésre azért volt szükség, mert a császárműtő légtechnikai rendszerében továbbra sem biztosított a megfelelő légcsere.

A Budapesti Uzsoki Utcai Kórház átmenetileg felfüggesztette szülészeti ellátását a császárműtő légtechnikai hibája miatt (képünk illusztráció)

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A kórház azt írta, hogy a probléma megoldásán már hetek óta dolgoznak, és új hűtőberendezést is üzembe helyeztek, a légtechnikai hiba azonban egyelőre nem szűnt meg. Hangsúlyozták, hogy az édesanyák és az újszülöttek biztonsága az elsődleges szempont, ezért a végleges és megnyugtató megoldásig nem tudják biztosítani a szülészeti ellátást.

...arra kérjük a várandósokat, hogy a vajúdás beindulásakor az ÉPC-Honvédkórház szülészetén jelentkezzenek (1068 Budapest, Dózsa György út 112.)

– közölte a kórház.

Az ügyben megszólalt Dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is, aki közölte: a meghibásodás nem áll összefüggésben a korábban elvégzett javításokkal. Tájékoztatása szerint ezúttal egy régi típusú, a levegő keringetését biztosító ventilátor hibásodott meg.

A miniszter hozzátette, hogy a hiba elhárítása és a szükséges alkatrészek beszerzése jelenleg is folyamatban van. Kiemelte, hogy a betegek, az édesanyák és az újszülöttek biztonsága továbbra is elsődleges szempont, és megköszönte az érintettek türelmét és megértését.