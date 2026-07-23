Közzétették Sulyok Tamás vagyonnyilatkozatát

Sulyok Tamásnak nincs lakáshitele, sem egyéb tartozása, köztársasági elnöki fizetése pedig csaknem bruttó hat és fél millió forint volt – derül ki a leköszönt államfő közzétett vagyonnyilatkozatából.

Sulyok Tamásnak vagyonnyilatkozata alapján jelentős megtakarításai vannak (Fotó: Mediaworks)

A dokumentum szerint birtokában van

egy 1992-ben vásárolt, 45 négyzetméteres és egy 1997-ben vásárolt 117 négyzetméteres szegedi lakás fele,

egy 1991-ben vásárolt 3223 négyzetméteres szántóföldön lévő 60 négyzetméteres domaszéki üdülőtanya fele,

egy 2017-ben vásárolt 1424 négyzetméteres telken álló 90 négyzetméteres balatonkenesei hétvégi ház fele és

egy 2021-ben vásárolt 72 négyzetméteres, egy lakásból és egy garázsból álló II. kerületi ingatlan is.

A leköszönt államfőnek vagyonnyilatkozata szerint jelentős megtakarításai vannak

Sulyok Tamásnak állampapírban 17,93 millió forintja van, a nyugdíj-előtakarékossági számláján 17,17 millió, és van 11,18 milliónyi kötvénye is. Befektetési alappal is rendelkezik, amelyben van 41,087 millió forintja és 354 ezer forintnyi részvénye, de van még kilencmillió forintnyi egyéb szerződés alapján fennálló követelése is.

A köztársasági elnök megbízatása az Alaptörvény tizenhetedik módosításával szűnt meg. Sulyok Tamás a Mandinernek azt mondta, hogy meggyőződése szerint alkotmányellenesen távolították el, a rá vonatkozó alkotmánymódosítás nemcsak a magyar alkotmányossággal, hanem nemzetközi és európai uniós normákkal sem egyeztethető össze. A parlament döntését végül azért ellenjegyezte, mert ezt írta elő számára az alkotmányos esküje.