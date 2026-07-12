Választás 2026: ez az utolsó lépés a hivatalos folyamatban

A választási eljárásról szóló 2013. évi törvény előírja: a szavazás után a szavazólapokat a helyi választási irodában kell elhelyezni, és kilencven napig meg kell őrizni úgy, hogy azok illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek – írta az MTI vasárnap.

Szavazó lép ki a szavazófülkéből az országgyűlési választáson a budapesti Áldás utcai Általános Iskolában kialakított szavazókörben 2026. április 12-én

Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Ahogyan az idei választásra kiadott igazságügyi miniszteri rendelet előírja:

2026. július 13-án meg kell semmisíteni

a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket, valamint az azok elbírálása során keletkezett döntéseket,

a szavazóköri névjegyzék, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke, a külképviseleti névjegyzék, a levélben szavazók névjegyzéke és a lakcímet a választást megelőző héten változtatók jegyzékének elektronikus és kinyomtatott példányát,

a nemzetközi megfigyelők, a külképviseleti megfigyelők, a jelölő szervezetek által biztosított megfigyelők nyilvántartott személyes adatait,

az ajánlóíveket,

a szavazólapokat, a visszautasítottak jegyzékét, az ellenőrző lapokat, a levélben szavazás azonosító nyilatkozatait és a válaszborítékokat.

Amennyiben büntetőügy van folyamatban a választással kapcsolatban, csúszik az iratmegsemmisítés

A szavazást követő kilencvenedik nap utáni első munkanapon a választási iratokat - a jegyzőkönyvek kivételével - meg kell semmisíteni, a jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak át kell adni.

Amennyiben a választás eredményével összefüggő büntetőeljárás van folyamatban, akkor az érintett iratokat az ügy jogerős lezárásáig kell megőrizni

– áll az MTI közleményében.