Választás 2026: ez az utolsó lépés a hivatalos folyamatban

A választási eljárásról szóló 2013. évi törvény előírja: a szavazás után a szavazólapokat a helyi választási irodában kell elhelyezni, és kilencven napig meg kell őrizni úgy, hogy azok illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek – írta az MTI vasárnap.
Ahogyan az idei választásra kiadott igazságügyi miniszteri rendelet előírja:
2026. július 13-án meg kell semmisíteni
- a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket, valamint az azok elbírálása során keletkezett döntéseket,
- a szavazóköri névjegyzék, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke, a külképviseleti névjegyzék, a levélben szavazók névjegyzéke és a lakcímet a választást megelőző héten változtatók jegyzékének elektronikus és kinyomtatott példányát,
- a nemzetközi megfigyelők, a külképviseleti megfigyelők, a jelölő szervezetek által biztosított megfigyelők nyilvántartott személyes adatait,
- az ajánlóíveket,
- a szavazólapokat, a visszautasítottak jegyzékét, az ellenőrző lapokat, a levélben szavazás azonosító nyilatkozatait és a válaszborítékokat.
Amennyiben büntetőügy van folyamatban a választással kapcsolatban, csúszik az iratmegsemmisítés
A szavazást követő kilencvenedik nap utáni első munkanapon a választási iratokat - a jegyzőkönyvek kivételével - meg kell semmisíteni, a jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak át kell adni.
Amennyiben a választás eredményével összefüggő büntetőeljárás van folyamatban, akkor az érintett iratokat az ügy jogerős lezárásáig kell megőrizni
– áll az MTI közleményében.