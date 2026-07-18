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Tisza-kormány

Magyar Péter 16 évre csökkentené a választói korhatárt

1 órája
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A miniszterelnök szerint ideje lenne kiterjeszteni a fiatalok politikai részvételét. A választói korhatár 16 évre csökkentését is támogatná, mert úgy véli, a mai tizenévesek többsége már elég érett ahhoz, hogy beleszóljon a közügyekbe. Erről közösségi oldalán írt, ahol a parlamentarizmus megújulásáról is beszélt.
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Tisza-kormányországgyűlési választásMagyar Péter

„Meggyőződésem, hogy ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntéseinkbe” – vélekedett közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök bejegyzésében egy kis történelmi kitekintéssel vezette fel ezen gondolatát: elmondása szerint amikor kiáll beszédet mondani a parlamenti pulpitusra, sokszor eszébe jut az ott található lövésnyomokról, hogy megpróbáltak rálőni Tisza István miniszterelnökre, majd azt ecsetelte követőinek, hogy a Tisza-kormány felélesztette a parlamentarizmust.

Magyar Péter közösségi oldalán arról írt, támogatná a választási korhatár 16 évre történő csökkentését (Fotó: Pexels)
Magyar Péter közösségi oldalán arról írt, támogatná a választási korhatár 16 évre történő csökkentését (Fotó: Pexels)

A személyes szál sem maradhatott ki: felidézte, a ‘90-es évek elején iskola és edzés után a nagymamájával parlamenti közvetítéseket néztek, majd kijelentette: büszke arra, hogy soha olyan sokan nem követték a parlamenti üléseket és ezzel a közélet alakítását, mint manapság. „Örülök, hogy végre újra szexi lett politikával és közélettel foglalkozni, és végre a fiatalok is úgy érzik, hogy van beleszólásuk a közös dolgainkba”– fogalmazott, majd kiemelte: 

A magam részéről az alkotmányozás folyamatában támogatnám a választási korhatár 16 évre történő csökkentését. 

Mint írta, ugyan a dualizmus nagy magyar politikusaitól egyelőre még messze van a parlamenti színvonal, de bízik benne, hogy az alkotmánymódosítással bevezetésre kerülő képviselői cikluskorláttal ez is változik majd. 

 

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