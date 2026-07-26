A világban nem sok helyen vált be, Magyar Péter szerint mégis jó ötlet lenne bevezetni

Nagy port kavart a miniszterelnök múlt hét hétvégén tett kijelentése, miszerint ideje lenne kiterjeszteni a fiatalok politikai részvételét. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, meggyőződése, hogy ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közügyekbe, ezért azt írta, az alkotmányozás folyamatában támogatná a választói korhatár 16 évre történő csökkentését.

Magyar Péter közösségi oldalán arról írt, támogatná a választói korhatár 16 évre történő csökkentését (Fotó: Pexels)

Azt, hogy milyen politikai szándék húzódhat meg Magyar Péter felvetése mögött, e cikkünkben boncolgattuk Kiszelly Zoltán politológussal, azonban érdemes jogi szempontból is megközelíteni a témát, hiszen felvetődik a kérdés:

Mit jelentene jogilag, ha a 16 évesek is szavazhatnának?

Összeegyeztethető-e ez a jelenlegi magyar jogrenddel?

Milyen következményei lennének a nagykorúság, a cselekvőképesség vagy éppen a fiatalkorúakra vonatkozó szabályok szempontjából?

Az Origo megkereste Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogászt, a Századvég tudományos igazgatóját, aki leszögezte, a választójogi korhatár 16 évre csökkentése nem egyszerűen annyit jelentene, hogy két évvel korábban lehet szavazni.

A magyar Alaptörvény ugyanis jelenleg a nagykorú magyar állampolgároknak biztosít választójogot, a Polgári törvénykönyv szerint pedig valaki 18 évesen válik nagykorúvá.

Ez pedig azt jelenti, hogy ha a 16 évesek is szavazhatnának, akkor vagy az Alaptörvényt kellene módosítani, vagy valamilyen módon át kellene értelmezni a nagykorúság fogalmát. Bár ettől még nem válnának automatikusan minden területen felnőtté, a politikai jogok szempontjából mégis egyfajta „részleges nagykorúságot” kapnának. Magyar Péter bejegyzéséből viszont tudjuk, a kormány az előbbit választaná.

Nehezen indokolható, hogy csak a választói korhatárt vigyék lejjebb

De tételezzük fel, hogy csak a választói korhatár változik! Az alkotmányjogász szerint ez esetben számos jog és kötelezettség továbbra is szorosan a 18. életévhez kötve maradna, mert a magyar jogrendszer a kiskorúak védelmét külön kezeli. A 16–18 évesek továbbra is korlátozottan lennének cselekvőképesek: például nagyobb értékű szerződéseket, ingatlanvásárlást vagy más fontos jogügyleteket továbbra sem intézhetnének önállóan, ehhez szülői vagy gyámi hozzájárulás kellene.