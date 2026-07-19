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Tisza-kormány

Mi állhat a választói korhatár csökkentésének ötlete mögött?

1 órája
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Magyar Péter szerint a mai tizenévesek már elég érettek ahhoz, hogy beleszóljanak a közügyekbe. Az Origo megkeresésére Kiszelly Zoltán azonban rámutatott: a választói korhatár csökkentése nem csupán társadalmi, hanem politikai kérdés is, mert a pártok új szavazókat remélhetnek a változtatástól. Úgy látja, a fiatalok megszólítása ma előnyt jelenthet, de ez az előny nem feltétlenül marad tartós.
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Tisza-kormányországgyűlési választásMagyar Péter

– A választói korhatár csökkentését jellemzően a liberális és zöld pártok szokták kezdeményezni, mert azt remélik, hogy ennek a haszonélvezői lesznek, és a fiatalok rájuk szavaznak – mutatott rá az Origónak Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai igazgatója. Ahogy arról mi is beszámoltunk, a miniszterelnök szombat délelőtt közösségi oldalán arról írt, ideje lenne kiterjeszteni a fiatalok politikai részvételét. Magyar Péter a választói korhatár 16 évre csökkentését is támogatná, mert úgy véli, a mai tizenévesek többsége már elég érett ahhoz, hogy beleszóljon a közügyekbe.

Magyar Péter a választói korhatár 16 évre csökkentését is támogatná, mert úgy véli, a mai tizenévesek többsége már elég érett ahhoz, hogy beleszóljon a közügyekbe (Fotó: Mediaworks)
Magyar Péter a választói korhatár 16 évre csökkentését is támogatná, mert úgy véli, a mai tizenévesek többsége már elég érett ahhoz, hogy beleszóljon a közügyekbe (Fotó: Mediaworks)

Kiszelly Zoltán szerint a miniszterelnök eszmefuttatása mögött valójában az állhat, hogy közösségi médiás szereplése miatt úgy gondolja, hogy az általa közvetített „életérzéssel” érzelmileg meg tudja szólítani a 16–18 éves korosztályt. Emlékeztetett: sajnos az elmúlt időszakban egyre kisebbek a generációk, de a politikában minden szavazat fontos: ha lejjebb vinnék a korhatárt körülbelül ennyi új választó jelenne meg a rendszerben.

Magyar Péter nyilván azt reméli, hogy akik a következő választásra betöltik a 16. életévüket, rá fognak szavazni. Amennyiben az alkotmány-módosítás már a ciklus közepén megtörténne, a 16 évesek már az európai parlamenti választáson is voksolhatnának

– emelte ki.

A politológus emlékeztetett arra is, a választójog módosítása egy visszatérő jelenség a magyar történelemben: egyszer bővítik a választójogot, majd később szűkítik. – Most egyértelműen bővítésről lenne szó. Utoljára 1945-ben történt hasonló jelentőségű változás, amikor a nők is megkapták a választójogot. Később viszont a kommunisták megfosztották a szavazati jogtól azokat, akik a Horthy-rendszerben párttagok vagy vezetők voltak, ezt a korlátozást pedig később megszüntették – magyarázta.

A választói korhatár csökkentésével Magyar Péter jelenleg jól járna, de hosszútávon már nem biztos

Ugyanakkor a korhatár csökkentése annak a generációnak ad szavazói jogot, amely jellemzően a mindenkori kormányzat ellen lázad. – Ezt lázadó kornak hívják. Így volt régen is, meg most is így van. Az áprilisi választásnál is láthattuk, a fiatalok mindig a fennálló hatalom ellen lázadnak – emlékeztetett, hozzátéve: éppen ezért nem biztos, hogy a kezdeményezés hosszú távon Magyar Péter politikai érdekeit szolgálná.

Ez akár vissza is üthet, mert ma már Magyar Péter a fennálló hatalom része. A nyugati példák azt mutatják, hogy a fiatalok gyakran éppen a fennálló politikai elit ellen szavaznak, így később akár vele szemben is megjelenhet ez a tiltakozó attitűd

 – mondta.

A miniszterelnök bejelentésére több politikai elemző Facebookon is reagált. Nagy Attila Tibor felidézte, a Momentum évekkel ezelőtti követelései között is megvolt már a 16 évtől hatályos választójog, de a Momentumnak semmi ereje volt ennek megvalósítására. A Tisza Pártnak viszont van ehhez kétharmada és azt is tudják, hogy Magyar Péternek a tizenévesek körében rocksztár típusú az ismertsége és népszerűsége . 

A választójogi korhatár leszállítása ma egészen biztos, hogy a Magyar Péter vezette Tiszának kedvezne

– írta.

Ügyes kommunikációs húzás

Deák Dániel a miniszterelnök kijelentését egy ügyes kommunikációs húzásnak nevezte: miközben az építőipar zuhan, jelentős adóemeléseket jelentett be a kormány, és drasztikusan emelkedik az üzemanyagár, Magyar Péter bedobta, hogy már 16 éves kortól lehessen szavazni, ami garantáltan nagy vitát eredményez a társadalomban, elfedve ezzel a valódi problémákat.

Mint írta, ugyan a korhatár csökkentése mellett is szólnak érvek, ugyanakkor komoly ellenérvek is felmerülnek:

  • A 16 évesek többsége még középiskolás, kevesebb önálló élettapasztalattal rendelkezik, ezért könnyebben befolyásolhatják őket a közösségi médiában terjedő politikai kampányok, influenszerek vagy dezinformációk. 
  • A család és az iskola véleménye is nagyobb hatással lehet rájuk, mint egy önálló életet élő felnőttre. 
  • A legtöbb fontos jog és kötelezettség továbbra is 18 éves korhoz kötődik. Ha számos jelentős döntéshez a jogrendszer nagykorúságot vár el, felmerül a kérdés, hogy a kormány megválasztásáról miért lehessen már 16 évesen dönteni.

Hangsúlyozta, a választójog korhatárának csökkentése tehát nem fekete-fehér kérdés. Vannak mellette megfontolandó érvek, de komoly dilemmákat is felvet arról, hogy mikortól tekinthető valaki kellően felkészültnek az ország jövőjét meghatározó döntések meghozatalára.

Egy biztos: Magyar Péter számára politikailag kedvező lehet a választójog kiterjesztése, hiszen a fiatal korosztályt a közösségi médiában folytatott kampányaival hatékonyan tudja megszólítani

– írta.

 

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