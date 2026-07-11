Varju László: A DK elrontotta, de még nem tudjuk, mit

A DK elnöke a Népszava hasábjain próbálta értékelni a párt történelmi bukása mögötti folyamatokat. Varju László szerint hiába tettek sokat a kampány alatt, ennek a babérjait végül más aratta le.

Varju László tudja hogy hogy elrontották, csak azt nem, hogy pontosan mit

Fotó: Facebook/Varju László

A lap emlékeztette Varju Lászlót, hogy a párt a 2024-es EP-választás előtt Dobrev Klára a DK–MSZP–Párbeszéd szövetségét az ellenzék vezető erejének nevezte, 23–25 százalék elérését is reálisnak tartotta. Később ezt az országgyűlési választáson már tíz százalékra módosították, míg végül alig több mint egy százalékot sikerült elérni.

Varju szerint ők következetesen hittek a közvélemény-kutatásoknak, amelyek azt mutatták, hogy a párt stabil, és még a kampány vége előtt is bejutási küszöb fölötti számok érkeztek.

Erre a lap újságírója egyébként megjegyezte, hogy a nyilvános felmérések alapján a DK már ekkor is bejutási küszöb alatt volt, amit Varju László azzal hárított, hogy ők a saját felméréseiknek hittek.

Nem volt minden rendben

A választási kampányra rátérve Varju elmondta, hogy természetesen voltak hibák, ezekhez azonban érdemeben nem sikerült közelebb kerülni.

Nem volt minden rendben. Taktikai hibákat követtünk el. Sokan a szemünkre vetették, hogy miért hoztuk elő a határon túli szavazók kérdését. Ez nem volt szerencsés. Nem jól csináltuk, hogy miközben a Szőlő utca és a gyermekvédelem ügyében rengeteg mindent tettünk – parlamenti felszólalásoktól kezdve plakátkampányon át az oknyomozásig –, ennek a politikai hasznát más aratta le

– fogalmazott a politikus, aki ezután azt is hozzátette, hogy nem tudja pontosan mit, de valamit elrontottak.

Varju egy másik érdekes kijelentése is volt, amikor arról kérdezték, hogy van-e szellemi holdudvara a DK-nak és szokott-e Gyurcsány Ferenccel beszélni. A politikus szerint jelenleg nem Gyurcsány határozza meg a párt irányát, hanem az elnökség és azok az értelmiségiek akik ma is itt vannak körülöttünk. Azt nem részletezte, hogy pontosan kikre gondol, akik ma is körülöttük vannak.