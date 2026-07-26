Újra megye lehet a vármegye, benyújtották a törvényjavaslatot

A kormány által benyújtott törvényjavaslat kizárólag az elnevezéseket módosítaná. A közigazgatás működése, feladatai és hatáskörei változatlanok maradnának.
Ismét megye lehet a vármegye hivatalos elnevezése
A kormány törvényjavaslatot nyújtott be, amely szerint a vármegyéket ismét megyének, a főispánokat pedig kormánymegbízottnak neveznék. A változás kizárólag az elnevezéseket érintené, a közigazgatás működése, feladatai és hatáskörei nem módosulnának.
Erről Gajdos László, a Tisza Párt országgyűlési képviselője és élő környezetért felelős miniszter írt a Facebook-oldalán. Közölte, hogy a cél az egyszerűbb, közérthetőbb fogalomhasználat. Bejegyzéséhez egy Szabolcs-Szatmár vármegye feliratú táblát ábrázoló képet mellékelt, amelyen piros vonallal áthúzták a „vár” szót.
A kormány beterjesztette azt a törvényjavaslatot, amely a vármegyék elnevezését megyére, a főispánok tisztségét pedig kormánymegbízottra változtatja vissza.
A változás kizárólag az elnevezéseket érinti, a közigazgatás működése, feladatai és hatáskörei nem változnak.
A cél egy korszerű, közérthető fogalomhasználat, amely illeszkedik a rendszerváltás óta kialakult közigazgatási rendhez.
A benyújtott törvényjavaslat része a kormány költségcsökkentési programjának is. Ennek keretében tovább mérséklődnek a politikai vezetők juttatásai, köztük a miniszterelnök fizetése is
– írta Gajdos László.
Vármegyék helyett visszajönnek a megyék – milliárdos tétel lehet a visszanevezés
Korábban, még július elején is felmerült már a vármegyék visszanevezése. Akkor arról írtunk, hogy Magyar Péter javaslata szerint a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig a kormánymegbízott elnevezést kellene használni. A változtatás jelentős adminisztrációval járna, mivel a 2023-as átálláskor több mint kétszáz jogszabályt, számos intézménynevet, hivatali dokumentumot, bélyegzőt, táblát és informatikai rendszert módosítottak. Az újabb átnevezésnél ugyanezt a folyamatot kellene visszafordítani. A vármegye történelmi elnevezését 2023. január 1-jén állították vissza, a megye kifejezés pedig 1950-től vált hivatalossá.