Újra megye lehet a vármegye, benyújtották a törvényjavaslatot

A kormány által benyújtott törvényjavaslat kizárólag az elnevezéseket módosítaná. A közigazgatás működése, feladatai és hatáskörei változatlanok maradnának.

A vármegye elnevezést ismét a megye válthatja fel, a főispánokat pedig kormánymegbízottnak neveznék egy új törvényjavaslat szerint. (A képen Gajdos László élő környezetért felelős miniszter)

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Ismét megye lehet a vármegye hivatalos elnevezése

A kormány törvényjavaslatot nyújtott be, amely szerint a vármegyéket ismét megyének, a főispánokat pedig kormánymegbízottnak neveznék. A változás kizárólag az elnevezéseket érintené, a közigazgatás működése, feladatai és hatáskörei nem módosulnának.

Erről Gajdos László, a Tisza Párt országgyűlési képviselője és élő környezetért felelős miniszter írt a Facebook-oldalán. Közölte, hogy a cél az egyszerűbb, közérthetőbb fogalomhasználat. Bejegyzéséhez egy Szabolcs-Szatmár vármegye feliratú táblát ábrázoló képet mellékelt, amelyen piros vonallal áthúzták a „vár” szót.

A kormány beterjesztette azt a törvényjavaslatot, amely a vármegyék elnevezését megyére, a főispánok tisztségét pedig kormánymegbízottra változtatja vissza. A változás kizárólag az elnevezéseket érinti, a közigazgatás működése, feladatai és hatáskörei nem változnak. A cél egy korszerű, közérthető fogalomhasználat, amely illeszkedik a rendszerváltás óta kialakult közigazgatási rendhez. A benyújtott törvényjavaslat része a kormány költségcsökkentési programjának is. Ennek keretében tovább mérséklődnek a politikai vezetők juttatásai, köztük a miniszterelnök fizetése is

– írta Gajdos László.

Vármegyék helyett visszajönnek a megyék – milliárdos tétel lehet a visszanevezés

Korábban, még július elején is felmerült már a vármegyék visszanevezése. Akkor arról írtunk, hogy Magyar Péter javaslata szerint a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig a kormánymegbízott elnevezést kellene használni. A változtatás jelentős adminisztrációval járna, mivel a 2023-as átálláskor több mint kétszáz jogszabályt, számos intézménynevet, hivatali dokumentumot, bélyegzőt, táblát és informatikai rendszert módosítottak. Az újabb átnevezésnél ugyanezt a folyamatot kellene visszafordítani. A vármegye történelmi elnevezését 2023. január 1-jén állították vissza, a megye kifejezés pedig 1950-től vált hivatalossá.