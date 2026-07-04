Sokba kerülhet Magyar Péter szélmalomharca a vármegyei rendszer ellen

Magyar Péter bejelentése kapcsán a Hír TV riportjában felidézte, hogy a miniszterelnök korábban jelezte, hogy költséghatékonyan szeretné megoldani a visszanevezést. A vármegyei és főispáni rendszer bevezetése óta eltelt időben azonban a megye táblákat már leselejtezték.

Magyar Péter nem kér a főispáni és vármegyei rendszerből, ez azonban még sokba kerülhet a magyar adófizetőknek

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Magyar Péter még a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón jelentette be, hogy a Tisza-kormány kivezeti a vármegyei és főispáni intézményt. Ennek értelmében a vármegyék ismét megyék lennének, a főispánok pedig ismét kormánybiztosként tevékenykednének. Ez pedig hamarosan megtörténhet, miután a miniszterelnök ma jelezte, hogy a kormány nevében beadja az erről is rendelkező alaptörvény-módosítást.

A kormányfő szerint ez szükségszerű lépés, miután hazánknak nem modern feudalizmusra, hanem működő államigazgatásra van szüksége. A lépés azonban a korábbi ígéretekkel ellentétbe költséges lehet.

A vármegyei és főispáni rendszert 2023-ban vezették be, az azóta eltelt három évben pedig a táblákat már leselejtezték. Tehát hiába mondta azt Magyar Péter korábban, hogy ezeket újra fogják használni, feltehetőleg újakra lesz majd szükség. A Hír Tv egyébként a változtatás kapcsán több embert is megkérdezett, akik nem értettek egyet a döntéssel.

A változtatás kapcsán volt olyan aki szerint a vármegye elnevezés történelmi jelentőséggel bír, így a kormánynak meg kellene hagynia azt. Megint mások szerint fölösleges pénzkidobás az átnevezés.

A vármegyei és főispáni rendszerre egyébként az Orbán-kormány szerint a történelmi hagyományok ápolása és a nemzeti jelképek iránti tisztelet jele miatt volt szükség, amelyek az ezeréves magyar államiság alkotmányos örökségének fontos pillérei.