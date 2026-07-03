Augusztus középéig kell kidolgoznia Hegedűs Zsoltnak, hogyan csökkenthetők a várólisták

Augusztus közepéig kapott időt az egészségügyi miniszter, hogy programot dolgozzon ki a várólisták csökkentésére – derül ki egy új kormányhatározatból.

Program készül a várólisták csökkentésére / Fotó: Zakir Rushanly/pexels

A jogszabály szerint a kormány célul tűzte ki a várakozási idők jelentős csökkentését a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg-ellátásban.

Ennek érdekében Hegedűs Zsolt szakminiszternek

előterjesztést kell benyújtania az érintett szervezetek és háttérintézmények bevonásával a célzott egészségügyi várólista-csökkentő és kapacitásbővítő programról.

A dokumentumnak tartalmaznia kell

a szükséges személyi és tárgyi feltételeket,

a kapacitásbővítés mértékét és módját, valamint

a költségvetési forrásigényt.

A miniszternek augusztus 15-ig kell benyújtania a programot.

Néhány hónapos várólistákat ígértek

A várólisták csökkenése a Tisza Párt egyik legfontosabb kampányígérete volt. Magyar Péter pártja azt ígérte, hogy 2027 végére a fekvőbeteg-ellátásban legfeljebb hat hónapra, a járóbeteg-ellátásban legfeljebb két hónapra csökkentik a betegek várakozási idejét.