Augusztus középéig kell kidolgoznia Hegedűs Zsoltnak, hogyan csökkenthetők a várólisták

Augusztus közepéig kapott időt az egészségügyi miniszter, hogy programot dolgozzon ki a várólisták csökkentésére – derül ki egy új kormányhatározatból.
A jogszabály szerint a kormány célul tűzte ki a várakozási idők jelentős csökkentését a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg-ellátásban.
Ennek érdekében Hegedűs Zsolt szakminiszternek
előterjesztést kell benyújtania az érintett szervezetek és háttérintézmények bevonásával a célzott egészségügyi várólista-csökkentő és kapacitásbővítő programról.
A dokumentumnak tartalmaznia kell
- a szükséges személyi és tárgyi feltételeket,
- a kapacitásbővítés mértékét és módját, valamint
- a költségvetési forrásigényt.
A miniszternek augusztus 15-ig kell benyújtania a programot.
Néhány hónapos várólistákat ígértek
A várólisták csökkenése a Tisza Párt egyik legfontosabb kampányígérete volt. Magyar Péter pártja azt ígérte, hogy 2027 végére a fekvőbeteg-ellátásban legfeljebb hat hónapra, a járóbeteg-ellátásban legfeljebb két hónapra csökkentik a betegek várakozási idejét.