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hegedűs zsolt

Augusztus középéig kell kidolgoznia Hegedűs Zsoltnak, hogyan csökkenthetők a várólisták

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Az egészségügyi miniszter augusztus közepéig kapott határidőt, hogy benyújtsa az előterjesztést. A várólisták csökkentése a Tisza Párt egyik legfontosabb kampányígérete volt.
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hegedűs zsolttisza pártvárólistavárakozási időMagyar Péter

Augusztus közepéig kapott időt az egészségügyi miniszter, hogy programot dolgozzon ki a várólisták csökkentésére – derül ki egy új kormányhatározatból.

Program készül a várólisták csökkentésére
Program készül a várólisták csökkentésére / Fotó: Zakir Rushanly/pexels

A jogszabály szerint a kormány célul tűzte ki a várakozási idők jelentős csökkentését a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg-ellátásban.

Ennek érdekében Hegedűs Zsolt szakminiszternek

előterjesztést kell benyújtania az érintett szervezetek és háttérintézmények bevonásával a célzott egészségügyi várólista-csökkentő és kapacitásbővítő programról.

A dokumentumnak tartalmaznia kell

  • a szükséges személyi és tárgyi feltételeket,
  • a kapacitásbővítés mértékét és módját, valamint 
  • a költségvetési forrásigényt.

A miniszternek augusztus 15-ig kell benyújtania a programot.

 

Néhány hónapos várólistákat ígértek

A várólisták csökkenése a Tisza Párt egyik legfontosabb kampányígérete volt. Magyar Péter pártja azt ígérte, hogy 2027 végére a fekvőbeteg-ellátásban legfeljebb hat hónapra, a járóbeteg-ellátásban legfeljebb két hónapra csökkentik a betegek várakozási idejét.

 

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