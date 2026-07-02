Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos!

Sulyok Tamás fogadta a Velencei Bizottságot

ákos

A Védvonal lépett a Kovács Ákost gyalázó kommentek miatt

23 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Felháborító hozzászólások jelentek meg az énekes betegségéről szóló cikk alatt. Az Ákost támadó kommentek miatt a Védvonal vezetője az egyik legnagyobb hazai hírportálhoz fordult, hogy haladéktalanul lépjenek fel a gyűlöletkeltéssel szemben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ákosFideszCzunyiné Dr. Bertalan JuditkommentHavasi Bertalanvédvonal

A Védvonal nevében Czunyiné Bertalan Judit felszólítással fordult az egyik legnagyobb hazai hírportál vezetéséhez, hogy haladéktalanul távolítsák el azokat a gyűlöletkeltő és emberi méltóságot sértő kommenteket a portál közösségi felületéről, amelyek a Kovács Ákos énekes-dalszerző súlyos betegségéről szóló cikk alatt jelentek meg – közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-vel.

Ákos
Ákos Forrás: Facebook

Havasi Bertalan beszámolt róla, hogy a Védvonal megdöbbenéssel tapasztalta, hogy egy hírportál közösségi felületén

tömegesen olyan hozzászólások jelentek meg és maradtak hosszú időn keresztül nyilvánosan elérhetők, amelyek egy civilizált, demokratikus közösségben elfogadhatatlanok.

Különösen aggasztónak nevezte az igazgató, hogy mindez egy olyan szerkesztőség közösségi felületén történhetett meg, amely rendszeresen emeli fel a szavát a gyűlöletbeszéd, a társadalmi kirekesztés és az emberi jogok megsértése ellen.

Van egy határ, amit az egyik országos internetes felület a kommentek  moderálásnak hiányával – véletlen vagy szándékos-e, azt nem tudom – átlépett. Ezzel hozzájárul ahhoz az uszító, gyűlöletkeltő, mások emberi méltóságát és  személyiségi jogait sértő jelenséghez, amely az elmúlt időszakban felerősödött és a féktelen hatalom  eszközévé is vált

– hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Védvonal vezetője, Czunyiné Bertalan Judit.

Ákos a közösségi oldalán jelentette be tegnap, hogy tavasszal pajzsmirigyrákot diagnosztizáltak nála, és már egy műtéten is átesett. Az énekes a nyárra tervezett előadásait lemondta, hogy a pihenésre és a gyógyulásra összpontosítson. A Magyar Nemzet arról számolt be, hogy a hírt megosztó Telex közösségi oldalán sokkoló hozzászólások jelentek meg a cikk alatt, több felhasználó nyíltan gúnyolódott az énekes betegségén, politikai utalásokkal kívánt rosszat neki vagy éppen örömét fejezte ki a történtek miatt.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!