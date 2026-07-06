Nem hajlandó a kormány bevárni a Velencei Bizottság állásfoglalását, nekimennek Sulyok Tamásnak

Közleményt adott ki a Sándor-palota, miután a mai napon, július 6-án a kormány az alaptörvény-módosítás sürgős eljárásban való tárgyalása mellett döntött, anélkül, hogy ígéretet tett volna a Velencei Bizottság véleményének bevárására.

Sulyok Tamás - Fotó: Facebook/Sulyok Tamás

Emlékeztettek arra, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök július 2-án, csütörtökön a Velencei Bizottság tagjaival tárgyalt Budapesten. A köztársasági elnök 2026. május 29-én fordult a Velencei Bizottsághoz az áprilisi választásokat követően kialakult közjogi helyzet miatt, amely a jogállamiság és a hatalommegosztás alapvető és súlyos sérelmével fenyeget, különös tekintettel az Alaptörvény 17. módosításának tervezetébe foglalt jogi eszközre, amely az alkotmányos demokrácia alapvető értékei elleni súlyos támadást jelent.

A Velencei Bizottság jelenleg sürgős eljárásban vizsgálja a köztársasági elnök megkeresését.

A köztársasági elnök ugyanakkor rámutat arra, hogy a kormány - bár kifejezte nyitottságát a Velencei Bizottsággal való együttműködésre – amellett, hogy mindeddig nem adott lehetőséget a Velencei Bizottság kifejezetten az ügy eldöntésére kirendelt szakértőinek fogadására, a mai napon, 2026. július 6-án az alaptörvény-módosítás sürgős eljárásban való tárgyalása mellett döntött, anélkül, hogy ígéretet tett volna a Velencei Bizottság véleményének bevárására.