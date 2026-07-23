Magyar Péter bejelentette: áfamentessé válnak a vényköteles gyógyszerek

A kormány döntése értelmében szeptember 1-jétől változás lép életbe a gyógyszerek adózásában. A vényköteles gyógyszerek áfamentessé válnak – jelentette be csütörtökön Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán.

A vényköteles gyógyszerek hamarosan áfamentessé válnak – A kép illusztráció

Fotó: Unsplash

A miniszterelnök bejegyzésében azt írta:

Döntött a kormány: ahogy vállaltuk, szeptember 1-től áfamentessé tesszük a vényköteles gyógyszereket

A bejelentés szerint az intézkedés 2026. szeptember 1-jén lép hatályba. A közlésben további részleteket egyelőre nem ismertettek.