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Magyar Péter bejelentette: áfamentessé válnak a vényköteles gyógyszerek

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Magyar Péter

Magyar Péter bejelentette: áfamentessé válnak a vényköteles gyógyszerek

41 perce
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Új intézkedésről döntött a kormány, amely szeptembertől lép hatályba. A vényköteles gyógyszerek áfamentessé válnak, erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be csütörtökön a közösségi oldalán.
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Magyar Pétervénykötelesáfamentességgyógyszerek

A kormány döntése értelmében szeptember 1-jétől változás lép életbe a gyógyszerek adózásában. A vényköteles gyógyszerek áfamentessé válnak – jelentette be csütörtökön Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán.

A vényköteles gyógyszerek hamarosan áfamentessé válnak – A kép illusztráció Fotó: Unsplash
A vényköteles gyógyszerek hamarosan áfamentessé válnak – A kép illusztráció
Fotó: Unsplash

A miniszterelnök bejegyzésében azt írta: 

Döntött a kormány: ahogy vállaltuk, szeptember 1-től áfamentessé tesszük a vényköteles gyógyszereket

A bejelentés szerint az intézkedés 2026. szeptember 1-jén lép hatályba. A közlésben további részleteket egyelőre nem ismertettek.

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