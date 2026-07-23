Magyar Péter bejelentette: áfamentessé válnak a vényköteles gyógyszerek

Új intézkedésről döntött a kormány, amely szeptembertől lép hatályba. A vényköteles gyógyszerek áfamentessé válnak, erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be csütörtökön a közösségi oldalán.
A kormány döntése értelmében szeptember 1-jétől változás lép életbe a gyógyszerek adózásában. A vényköteles gyógyszerek áfamentessé válnak – jelentette be csütörtökön Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán.
A miniszterelnök bejegyzésében azt írta:
Döntött a kormány: ahogy vállaltuk, szeptember 1-től áfamentessé tesszük a vényköteles gyógyszereket
A bejelentés szerint az intézkedés 2026. szeptember 1-jén lép hatályba. A közlésben további részleteket egyelőre nem ismertettek.
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