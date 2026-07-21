Magyar Péter találkozott a kegyelmi ügyet kirobbantó Vidéki prókátorral

„Aki nélkül valószínűleg nincs rendszerváltás… Most először találkoztam és beszélgettem a Vidéki prókátorral, azaz dr. Fülöp Botond ügyvéd úrral a 2024 óta történtekről, a Miniszterelnökségen” – írta közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök elmondása szerint sokszor érezte a két és fél év alatt, hogy rengeteg vele a közös pont és sokszor jelentettek nagy segítséget az ügyvéd posztjaiban megfogalmazott javaslatok.

Magyar Péter találkozott a „Vidéki prókátorral”, vagyis Fülöp Botond ügyvéddel, aki kirobbantotta 2024 februárjában a kegyelmi botrányt (Forrás: Facebook)

Mint ismert, a „Vidéki prókátor”, vagyis Fülöp Botond ügyvéd robbantotta ki 2024 februárjában a kegyelmi botrányt, az általa megtalált kúriai határozat nyilvánosságra hozatalával. Sokáig anonim módon publikált, saját nevén csak 2026 májusától kezdett szerepelni a nyilvánosságban.