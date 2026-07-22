Vitézy bejelentette: 2030-ig 2 új megállóval meghosszabbítják az M3-as metrót

A fővárossal együttműködésben az uniós programok között szerepelteti a kormány az M3-as metró újpesti, 2 megállóval történő meghosszabbítását. Ezt reális 2030-ig megépíteni – jelentette be szerdán Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hozzátette: országos jelentőségű, új vasút-metró csomópont jönne létre. Mint fogalmazott, „jó lenne Káposztásmegyerig folytatni egyszer, erről nem mondtunk le.” Beszélt arról is, hogy a majdani metróvégállomást rengeteg egykori rozsdaövezeti terület veszi körül, ahol érdemes lenne városrészt fejleszteni és lakásokat építeni.

Karácsony Gergely főpolgármester úgy reagált, hogy az ország legnagyobb forgalmú közlekedési vonalának, az M3-as metrónak a Káposztásmegyerig történő meghosszabbítására vonatkozó tervek készen állnak. – Most a Rákospalota-Újpest vasútállomásig tartó meghosszabbítás fér bele pénzben és időben, de ez is óriási előrelépés, mert így a beruházás összehangolható a kapcsolódó elővárosi fejlesztésekkel – tette hozzá. Karácsony szerint „történelmi nap ez a magyar közösségi közlekedés történetében”, és szerinte „a legnagyobb elismerés jár a kormánynak” az EU-s források hazahozataláért és a fejlesztési programok gyors beindításáért.

Az M3-as metró utolsó, Göncz Árpád városközpont és Újpest-központ közötti szakaszát 1991 karácsonyán adták át a forgalomnak. Már akkor szó volt arról, hogy az észak-déli vonalat meghosszabbítják az akkor megépült káposztásmegyeri lakótelepig.