A Balatonnál fellázadtak Vitézy Dávid nagyszabású terve ellen

Miközben Vitézy Dávid a balatoni vasút modernizációját és a gyorsabb közlekedést ígérte, a balatonakarattyai civilek újra felsorakoztak a régi állomásépület megmentéséért – írja a Világgazdaság.

Nem mindenki kér Vitézy Dávid nagyszabású terveiből (Forrás: Facebook)

Vitézy Dávid terveiben sok a felesleges pénzkidobás

A jelentős vasútfejlesztés célja, hogy Székesfehérvár után egészen a Balatonig kétvágányú, óránként 160 kilométeres sebességre alkalmas pálya épüljön ki.

A tárcavezető arról is beszámolt, hogy külön projektként megkezdik egy új vasúti kapcsolat előkészítését Lepsény és Balatonakarattya között. Ennek köszönhetően a Balaton északi partja is gyorsabban lesz elérhető, mint a jelenlegi, legfeljebb óránként 80 kilométeres sebességet lehetővé tevő nyomvonalon.

A helyiek nem a fejlesztést ellenzik, hanem a jelenlegi állomásépület elbontását. Ugyanis az a balatoni települések hangulatához jobban illeszkedik, mint a látványterveken szereplő modern épület. Szerintük elegendő lenne a mostani épület felújítása és folyamatos karbantartása, mint egy-másfél milliárd forintot elkölteni egy újra.

Péntek délután Imrédy Szabolcs, Balatonakarattya polgármestere egy nyilatkozatot posztolt, amelyben nyolc helyi civil szervezet kéri az állomásépület megőrzését. A dokumentumot több helyi szervezet képviselője írta alá, köztük a Nyugdíjas Klub Egyesület, a Fürdőtelep Egyesület, a Partalja Tájvédő Egylet, a Tanácsadó Testület, a Vitorlázó Egyesület és a Sport Klub képviselői is.