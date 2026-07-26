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Oda a biztosnak tűnő kettős győzelem, drámai hibával zárult a Forma-1-es Magyar Nagydíj

vitézy dávid

Vitézy Dávid bejelentést tett a vasútról

1 órája
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A Budapest-Miskolc vasúti fővonal legrosszabb, Hatvan és Füzesabony közötti szakaszának korszerűsítése 200-230 milliárd forintból készülhet 2030-ig - közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter vasárnap Facebook-oldalán.
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vitézy dávidmiskolcfejlesztés

A tárcavezető azt írta, hogy a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv részeként induló átfogó fejlesztés részben az európai uniós kohéziós alapból (IKOP Plusz), részben az Európai Beruházási Bank (EIB) hiteléből valósulhat meg.

vitézy dávid
Vitézy Dávid és Magyar Péter. Fotó: ORIGO

Vitézy Dávid a vasút fejlesztéséről nyilatkozott

A pálya újjáépítésével elérhető lesz az óránkénti 160 kilométeres sebesség, így hamarabb lehet majd Gyöngyösre, Egerbe és Miskolcra érni, emellett javul a kapcsolat Kassa felé is.

A Miskolc után Nyíregyházán, Debrecenen és Szolnokon át Budapestre visszatérő kör-IC-k menetrendje ezzel stabilizálható, kevesebb lesz a késés. A vonalon lévő állomások épületeit és peronjait korszerűsítik, így az új járművekkel együtt teljes körű lehet az akadálymentesség - írta.

Vitézy Dávid hozzátette, hogy a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv tartalmazza a Rákos és Kőbánya közötti szakasz fejlesztését is, mert az elővárosi, belföldi és nemzetközi távolsági vonatok ott szedik össze a legnagyobb késéseket. A nagyobb kapacitást, stabilabb menetrendet eredményező fejlesztés 2030-ig indulhat el, szintén IKOP Plusz forrásból.

Megjegyezte, hogy ennek a projektnek az előkészítése egyszer már elindult, de Lázár János leállította.

A miniszter kitért arra is, hogy a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv tartalmazza egy Miskolc központú vasútvillamos-hálózat (tram-train) kialakításának vizsgálatát és előkészítését is Kazincbarcika, valamint Tiszaújváros felé, ami "páratlanul versenyképessé teheti a közösségi közlekedést ezeken a viszonylatokon".

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