Vitézy Dávid bejelentette: megújult a vasútállomás Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban

Vitézy Dávid tájékoztatása szerint mindkét állomáson megújult az állomásépület homlokzata, a tetőszerkezet, a nyílászárók, az utasvárók és a mosdók, emellett akadálymentessé tették az épületeket. Balmazújvárosban rendezték az állomás környezetét és felújították a térburkolatokat is, míg Berettyóújfaluban a vagyonvédelmi rendszert is bővítik - ismertette.

Vitézy Dávid nemrég megosztotta: befejeződött a vasútállomások felújítása Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban / Fotó: Mirkó István

Vitézy Dávid nemrég megosztotta: befejeződött a vasútállomások felújítása Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban

A miniszter szerint a magyar vasút egyik legnagyobb, évtizedek óta fennálló problémája az volt, hogy számos állomás állapota folyamatosan romlott.

Az országos állomásfelújítási program célja ennek a folyamatnak a megfordítása, és az, hogy ne csak a fővárosban vagy a nagy vasúti csomópontokban, hanem a kisebb városokban is megfelelő körülményeket biztosítsanak az utasok számára.

Vitézy Dávid kiemelte: a vasút versenyképességét nemcsak az új motorvonatok, a pontosabb menetrend vagy a pályafelújítások javítják, hanem az is, hogy az utasok milyen környezetben találkoznak a szolgáltatással nap mint nap.

A MÁV honlapján elérhető tájékoztatás szerint a tavaly augusztusban meghirdetett állomásfelújítási program 14 vármegyében, több mint 30 állomást és megállóhelyet érint. Értéke megközelíti a 15 milliárd forintot, amelyet a MÁV-csoport saját forrásokból, illetve a Magyar Falu Programból fedez. A program hivatalosan Esztergom-Kertváros állomáshelyének megújításával indult.

Idén áprilisi közlés szerint már 10 helyen készült el a felújítás.