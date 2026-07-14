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MÁV

Vitézy Dávid bejelentette: teljes személycsere lesz a MÁV vezetésében

45 perce
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Jelentős személyi változásokról számolt be a beruházási és közlekedési miniszter. A MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik, az új testület kinevezése hamarosan megtörténik.
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MÁVVitézy DávidTisza-kormány

A MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik, mivel lemondott megbízatásáról Barna Zsolt, Bethlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter, Wáberer György – adta hírül közösségi oldalán Vitézy Dávid. A beruházási és közlekedési miniszter közölte azt is, hogy felmentette Lepsényi István eddigi igazgatósági elnököt és Parragh László igazgatósági tagot.

„A magyar vasúti közlekedés felvirágoztatása és megújítása a Kormány kiemelt fontosságú célkitűzése, új Igazgatóság kinevezéséről a Közlekedési és Beruházási Minisztérium rövidesen intézkedik” – írta a tárcavezető.

 

 

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