Vitézy Dávid bejelentette: teljes személycsere lesz a MÁV vezetésében

A MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik, mivel lemondott megbízatásáról Barna Zsolt, Bethlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter, Wáberer György – adta hírül közösségi oldalán Vitézy Dávid. A beruházási és közlekedési miniszter közölte azt is, hogy felmentette Lepsényi István eddigi igazgatósági elnököt és Parragh László igazgatósági tagot.

„A magyar vasúti közlekedés felvirágoztatása és megújítása a Kormány kiemelt fontosságú célkitűzése, új Igazgatóság kinevezéséről a Közlekedési és Beruházási Minisztérium rövidesen intézkedik” – írta a tárcavezető.