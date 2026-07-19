Vitézy Dávid nem tudja megmondani, mikor indulhat a forgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon

A Vitézy Dávid által közzétett vasárnapi Facebook-bejegyzés szerint a Budapest–Belgrád vasútvonalon továbbra sem lehet pontos időpontot mondani az utasforgalom megindulására. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta: a biztonság az elsődleges szempont, ezért a vonatok csak akkor közlekedhetnek, ha minden szükséges feltétel maradéktalanul teljesül.

Vitézy Dávid szerint kritikus a helyzet.

Tájékoztatása szerint a kínai kivitelezőnek még el kell végeznie a szükséges szoftverjavításokat, ezt követően pedig a biztonsági teszteknek is sikeresen kell lezárulniuk. Hozzátette, hogy a kormány a korábbi gyakorlattal szemben nem kíván újabb céldátumokat ígérni, hanem a beruházás állásáról folyamatosan és átlátható módon tájékoztatja a nyilvánosságot.

Vitézy Dávid szerint a szoftverhibák miatt még várni kell

A bejegyzéshez mellékelt videóban a miniszter arról beszélt, hogy az Európában eddig még nem alkalmazott, Kínában ugyanakkor régóta használt vonatbefolyásoló rendszer telepítése megtörtént, azonban a rendszerben szoftverhibákat tártak fel, amelyeket ki kell javítani.

Elmondása szerint, ha a javítások a következő napokban, illetve hetekben elkészülnek, augusztus első felében megkezdődhetnek az úgynevezett sötétüzemi próbák. Amennyiben ezek eredményesen zárulnak, akár szeptemberben elindulhat az utasforgalom a Budapest–Belgrád vasútvonalon.

A miniszter ugyanakkor jelezte: amennyiben a következő hetekben további problémák merülnek fel, az a projekt újabb csúszását eredményezheti. Hangsúlyozta, hogy a biztonsági követelmények teljesítése minden más szempontot megelőz.