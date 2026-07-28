Vitézy Dávid éles kritikát kapott a Hungaroring miatt

A közlekedési és beruházási miniszter leszerepelt a hétvégén – írja közösségi oldalán a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE). A szervezet emlékeztetett: habár Lázár Jánost minden nap kritizálja a miniszter, mégis Vitézy volt az, aki törölte az infrastruktúra-fejlesztési projektet, amit a Hungaroring is támogatott.

Vitézy a VEKE szerint bosszúból döntött a gödöllői metró törlése mellett (Fotó: NurPhoto/Szentgallay Bálint)

„Elég durván leszerepelt a MÁV–Volán a Formula–1 Magyar Nagydíj kapcsán. Akik közösségi közlekedéssel szerették volna elhagyni a helyszínt, azok akár több órát is várhattak, mire a 40 busz elvitte őket... Gödöllőre” – emlékeztetett a VEKE. A szervezet felhívta a figyelmet, hogy

a kapacitás nyilvánvalóan elégtelen 150-160 ezer nézős létszámnál, ezt pedig egyébként a FIA (Nemzetközi Automobil Szövetség) is szóvá tette.

„A fotózkodás, a jópofizás, szelfizés, a más tollával ékeskedés persze ment, de arról nem esett szó, hogy mi is lehetne a megoldás. Mutatunk két rajzot 2018-ból, amikor a megoldás már ki volt találva, aztán jött Vitézy Dávid, és törölte. Igen, bizony, nem Lázár János kezdte a nagy projekttörölgetést” – idézték fel.

Vitézy törölte a projektet

A tervek szerint a Hungaroringet egy egész évben működő rendezvényközponttá kívánták tenni, aminek része lett volna a gödöllői HÉV fejlesztése is. A kidolgozott megoldás a metró kivitele volt, a metróüzemre átállított HÉV-vonalból csak egy rövid kiágazás szükséges ahhoz, hogy közvetlenül a főtribün mögé lehessen érkezni. Ezzel a világon egyedülálló előnye képződött volna a Hungaroringnek, amely lehetővé teszi, hogy egy nagyváros kellős közepéből 45-50 perc alatt a főtribünre lehessen érkezni.

Vitézy azonban lesöpörte a projektet az asztalról, amint államtitkár lett belőle.

„A magyar állam a mostani tízéves szerződés futamideje alatt mintegy 250 millió dollár jogdíjat fizet és 92 milliárd forintért felújította a létesítményt. Azaz nem lehet azt mondani, hogy nincs pénz, mert kétszázmilliárd csak került rá. Bele kellett volna hogy férjen a metró is. Ez üzlet, befektetés, megtérülés. Ráadásul most már elvárás is. Vitézynek nem kellett, nem kell. Miért? Bosszú, féltékenység, meg nem az ő biznisze” – írta bejegyzésében az egyesület.