Vitézy Dávid éles kritikát kapott a Hungaroring miatt

A közlekedési és beruházási miniszter leszerepelt a hétvégén – írja közösségi oldalán a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE). A szervezet emlékeztetett: habár Lázár Jánost minden nap kritizálja a miniszter, mégis Vitézy volt az, aki törölte az infrastruktúra-fejlesztési projektet, amit a Hungaroring is támogatott.
„Elég durván leszerepelt a MÁV–Volán a Formula–1 Magyar Nagydíj kapcsán. Akik közösségi közlekedéssel szerették volna elhagyni a helyszínt, azok akár több órát is várhattak, mire a 40 busz elvitte őket... Gödöllőre” – emlékeztetett a VEKE. A szervezet felhívta a figyelmet, hogy
a kapacitás nyilvánvalóan elégtelen 150-160 ezer nézős létszámnál, ezt pedig egyébként a FIA (Nemzetközi Automobil Szövetség) is szóvá tette.
„A fotózkodás, a jópofizás, szelfizés, a más tollával ékeskedés persze ment, de arról nem esett szó, hogy mi is lehetne a megoldás. Mutatunk két rajzot 2018-ból, amikor a megoldás már ki volt találva, aztán jött Vitézy Dávid, és törölte. Igen, bizony, nem Lázár János kezdte a nagy projekttörölgetést” – idézték fel.
Vitézy törölte a projektet
A tervek szerint a Hungaroringet egy egész évben működő rendezvényközponttá kívánták tenni, aminek része lett volna a gödöllői HÉV fejlesztése is. A kidolgozott megoldás a metró kivitele volt, a metróüzemre átállított HÉV-vonalból csak egy rövid kiágazás szükséges ahhoz, hogy közvetlenül a főtribün mögé lehessen érkezni. Ezzel a világon egyedülálló előnye képződött volna a Hungaroringnek, amely lehetővé teszi, hogy egy nagyváros kellős közepéből 45-50 perc alatt a főtribünre lehessen érkezni.
Vitézy azonban lesöpörte a projektet az asztalról, amint államtitkár lett belőle.
„A magyar állam a mostani tízéves szerződés futamideje alatt mintegy 250 millió dollár jogdíjat fizet és 92 milliárd forintért felújította a létesítményt. Azaz nem lehet azt mondani, hogy nincs pénz, mert kétszázmilliárd csak került rá. Bele kellett volna hogy férjen a metró is. Ez üzlet, befektetés, megtérülés. Ráadásul most már elvárás is. Vitézynek nem kellett, nem kell. Miért? Bosszú, féltékenység, meg nem az ő biznisze” – írta bejegyzésében az egyesület.
Vitézy válaszolt
A MÁV–Volán munkatársai erőn felül dolgoztak, hogy busszal és vonattal mindenki kijusson és hazajusson a Hungaroringre. Ekkora rendezvényen, ilyen helyszínen az, hogy van egy kis várakozás néha, természetes – válaszolta Vitézy Dávid a 24.hu-nak. A közlekedési és beruházási miniszter szerint a rendszer jól vizsgázott, percenként indultak a buszok, és a számos beállított többletvonat minden utast el tudott szállítani Gödöllőről. A buszok azért Gödöllőre mennek, mert az egyszerre jelentkező óriási utasforgalom lebonyolítására elég kapacitása csak a vasútnak van, ahol emeletes vonatokat állítottak be – közölte.
A tárcavezető szerint a gödöllői HÉV fejlesztését Lázár János állította le 2022 után, és a BFK vezetőjeként ő volt az, aki próbálta megmenteni a beruházást.
Nyilván egy Lázár felé elfogult, szebb napokat látott „civil” szerveződés a Fidesz-kormánnyal szemben nem tud, nem szabad kritikát megfogalmazni, így valótlanságokat állítanak
– állította a miniszter. Ismertette: a gödöllői HÉV fejlesztése Lázár János korábbi döntései miatt a nulláról indul, a tervezés ismét korai szakaszból tud most újrakezdődni, sok év leállás és a korábbi félbehagyott szerződés miatt. A döntés-előkészítő tanulmányok nyár végére készülnek el, és az önkormányzatokkal is egyeztetni fogják. Elismerte, hogy ennek valóban nem része a Hungaroringre HÉV-szárnyvonal építése, ami egy évben csak egy napon lenne kihasználva, így társadalmi szempontból nem lenne megtérülő és emiatt európai uniós forrásból nem is finanszírozható.
Vitézy Dávid szerint a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) nem jelzett problémát a közösségi közlekedéssel kapcsolatban, és a Hungaroring is elismerően szólt a MÁV–Volán megnövelt kapacitásáról és szervezettségéről.