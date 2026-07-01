Vitézy Dávid szerint a klímaváltozás miatt adták meg magukat a FLIRT motorvonatok

A Stadler által gyártott FLIRT motorvonatok a MÁV flottájának legmodernebb, klimatizált szerelvényei közé tartoznak, egyben Európa egyik legnagyobb példányszámban vásárolt vasúti járművei az elmúlt húsz évben. A jelenlegi extrém hőséget azonban még ezek a modern kocsik sem bírják – számolt be közösségi oldalán a miniszter. A tárcavezető szerint a motorvonatok beszerzésekor, 10-20 évvel ezelőtt az volt a feltétel, hogy 35 fokos hőmérsékletig üzemképesek maradjanak.

Vitézy Dávid szerint nem ő a hibás a FLIRT vonatok leállása miatt, hanem a klímaváltozás Forrás: Facebook/Vitézy Dávid

Az igazság azonban az, hogy az EN 50125-1 európai szabvány (vasúti alkalmazások – berendezések környezeti feltételei), amely a vasúti járművek (járműszekrény és fedélzeti berendezések) tervezési és működési környezeti feltételeit határozza meg 40 fokos hőmérsékleti maximumot határoz meg.

Vitézy úgy véli, hogy amit akkoriban extrém időjárásnak tekintettek, ma már egy átlagos nyári nap, hiszen a vonatok leállásakor 42 fok volt.

Ennél talán nem is lehetne jobban érzékeltetni, hogy a klímaváltozás hatásai már nagyon is itt vannak, és napi szinten befolyásolják az életünket. A közlekedés szintjén pedig ez két dolgot jelent: egyrészt még több forrást kell fordítani a közösségi közlekedésre, azon belül is a vasút fejlesztésére, mert minden kutatás szerint az a legfenntarthatóbb közlekedési forma”

– közölte a miniszter.

Az elmaradt karbantartások

Vitézy Dávid szerda reggel arról tett bejelentést, hogy a FLIRT motorvonatok úja elindultak.

Ma reggelre a FLIRT motorvonatok újraindultak. Már tegnap este elkezdtek „éledezni”, amint a hőmérséklet 38 fok alá süllyedt.”

A hiba az volt, hogy a járművek rendszerei a túlmelegedés miatt letiltották az akkumulátorok töltését, és enélkül a motorvonatok megállás után nem tudtak újra elindulni.

A gyártó, a Stadler már dolgozik a megoldáson”

– jelezte Vitézy, azonban tudni kell, hogy Svájcban az ottani extrém meleg ellenére ugyanezek a vonatok nem álltak le. Az ok a gyakoribb karbantartásban keresendő. A magyarországi vonatoknál feltehetően a vonatok tetején található hűtőbordák tisztításának, illetve a légszűrők cseréjének elmaradása okozta a tömeges leállást, mivel a megfelelő hűtésnél a rendszer nem tudott volna egyes esetekben 70 fok feletti akkumulátorcella-hőmérsékletet érzékelni.