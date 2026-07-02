„Eddigi intézkedéseivel szimpatizáltam, de ennek nem tudom mi értelme volt” – Vitézy Dávid újjong, a közlekedők már kevésbé

„Végre megszabadulhatnak a városok a korrupció szimbólumává vált parkolóóráktól” – jelentette be büszkén Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztere a közösségi oldalán. A kommentelők azonban nem tartják jó ötletnek az új rendszert és komoly kritikát fogalmaznak meg.

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Július elsején életbe lépett az a fővárosi rendelet, amelynek értelmében eltűnnek a parkolóautomaták Budapesten – jelentette be a miniszter. Bár valójában a parkolóautomaták fizikailag nem tűntek el, szerda óta nem lehet rajtuk keresztül parkolást fizetni, erre már csak kizárólag mobilapplikációkban vagy SMS-ben lesz lehetőség, illetve személyesen ügyfélszolgálaton keresztül. A döntés indoklása a korrupció csökkentés mellett a fenntartási költségek optimalizálása volt.

A döntés azonban nem lett osztatlan siker, az emberek túlnyomó többsége kritikával illette Vitézy Dávidot a miniszter bejelentésről szóló bejegyzése alatt.

Még azoknak sem nyerte el a döntés a tetszését, akik amúgy támogatják a miniszter munkásságát.

„Õn a kedvenc miniszterem, de most nem értek egyet önnel. Nem kényszeríthetnek mindenkit telefonos appok, sms küldésre, lehessen készpénzzel is vásárolni parkoló jegyet! Ez az egész előkészítetlen, átgondolatlan” – vélekedett az egyik hozzászóló.

Az egyik legnagyobb problémának a kommentelők az idősek helyzetét látják ezzel kapcsolatban.

Az idősekre gondolt valaki… mondjuk ha éppen nincs mobilja, de még aktív és vezet? Vagy netán nehézkes számára a mobiltelefon használata… ebben az esetben mi az alternatív megoldás? Vagy ha éppen lemerül a mobiltelefon?

– tette fel kérdéseit az egyik hozzászóló.

„Vitézy úr! Eddigi intézkedéseivel szimpatizáltam, de ennek nem tudom mi értelme volt. Bárkinek lemerülhet a telefonja, otthon felejtheti, vagy akár el is lophatják, illetve csorbítja a készpénzhasználathoz való jogunkat. Szerintem ez egy hibás intézkedés volt” – mutatott rá további problémákra a döntéssel kapcsolatban egy újabb kommentelő.

Volt aki a turisták helyzetére mutatott rá, ugyanis ők nem tudhatják, vagy legalábbis számukra nem biztos, hogy egyértelmű lesz ez a rendszer, míg a parkolóautomaták egy jól ismert rendszer, amit a világ számos országában alkalmaznak.

Ha az automaták leszerelésével felszabadul egy óriási karbantartási költség, miért lettek drágábbak a parkolási díjak?

– tette fel a kérdését egy férfi.