Vitézy Dávid Facebook-bejegyzésében közölte, hogy megkötötték a tervezési szerződést a balatoni vasút Szabadbattyán és Lepsény közötti szakaszának korszerűsítésére. A fejlesztés célja, hogy ezen a részen is két vágányon, akár 160 kilométer/órás sebességgel haladhassanak a szerelvények.

Vitézy Dávid nagy vasúti fejlesztést jelentett be, gyorsabb lehet az út a Balatonhoz

Fotó: Vitézy Dávid miniszter a kormányszóvivői sajtótájékoztatón

A miniszter emlékeztetett arra, hogy az elmúlt közel húsz évben a Budapestet Nagykanizsával és Zágrábbal összekötő 30-as vasútvonal több szakaszát már korszerűsítették, azonban a Székesfehérvár és a Balaton közötti rész kimaradt ezekből a beruházásokból. Most ennek pótlását készítik elő.

Két vágányon, akár 160 kilométeres sebességgel haladhatnak majd a vonatok

A beruházás részeként második vágány építését tervezik Szabadbattyán és Lepsény között, emellett akadálymentes peronok készülhetnek a Polgárdi–Tekerespuszta megállóhelyen és a Kiscséripuszta állomáson.

A projekt magában foglalja az ETCS 2-es szintű vonatbefolyásoló rendszer kiépítését is Székesfehérvár és Lepsény között, amely nélkül nem lehetne bevezetni a 160 kilométer/órás sebességet.

Vitézy Dávid szerint önmagában ezen a szakaszon csak néhány perces menetidő-csökkenés várható, azonban ha Nagytéténytől Lepsényig szinte végig 160 kilométer/órával közlekedhetnek majd a vonatok, az már érdemben lerövidíti a Balaton felé vezető utazást.

A miniszter kiemelte azt is, hogy a kétvágányú pálya nemcsak gyorsabb, hanem megbízhatóbb közlekedést is eredményezhet. Az egyvágányú szakaszok rövidülésével csökkenhet a késések kockázata, és több szerelvény közlekedhet Siófok irányába.

Az északi part is gyorsabban elérhető lehet

A tárcavezető arról is beszámolt, hogy külön projektként megkezdik egy új vasúti kapcsolat előkészítését Lepsény és Balatonakarattya között. Ennek köszönhetően a Balaton északi partja is gyorsabban lesz elérhető, mint a jelenlegi, legfeljebb 80 kilométer/órás sebességet lehetővé tevő nyomvonalon.

Az elképzelés szerint az északi és a déli part felé közlekedő vonatok közösen használhatják majd a korszerű, 160 kilométer/órás pályát Lepsényig, ami a két part közötti utazási időt is csökkentheti.

Vitézy Dávid bejegyzésében politikai üzenetet is megfogalmazott. A miniszter bírálta elődjét, Lázár Jánost, akit azzal vádolt, hogy az elmúlt években leállította a vasúti fejlesztések előkészítését és túlzott központosítással megbénította a közlekedési vállalatokat.

A mostani projekt tervezési közbeszerzését a MÁV Pályaműködtetési Zrt. bonyolította le. A nyertes Ring Mérnökiroda 1,474 milliárd forint értékben készíti el a döntés-előkészítő tanulmányokat, a környezeti hatásvizsgálatot, az engedélyezési dokumentációt és a kiviteli terveket.

A miniszter szerint egy ilyen beruházás előkészítésétől az építkezés befejezéséig átlagosan hét év telik el, ezért a fejlesztés nem valósul meg egyik napról a másikra. Úgy fogalmazott: most kell megtervezni azokat a projekteket, amelyeket a következő években lehet majd megépíteni.