Nagy vasúti fejlesztést jelentett be a kormány, új HÉV-ek és InterCityk érkezhetnek

Vitézy Dávid a MÁV dolgozói előtt jelentette be, hogy elhárult az utolsó akadály a vasúti fejlesztésekre szánt uniós pénzek előtt. A közlekedési miniszter szerint a vasútra irányuló fokozott figyelem nagyobb lehetőséget és felelősséget jelent.

Vitézy Dávid, Magyarország közlekedési és beruházási minisztere Fotó: Mediaworks

Új HÉV-eket és InterCity motorvonatokat vásárolna a kormány

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter 2026. július 10-én részt vett a MÁV hagyományos tisztavató ünnepségén, majd Facebook-oldalán számolt be az eseményről. A politikus szerint a magyar vasút fejlesztéséhez a nagyobb állami ráfordítás mellett elkötelezett, felkészült és tenni akaró vasutasokra is szükség van.

Vitézy Dávid az újonnan felavatott tisztekkel közölte, hogy az uniós pénzügyminiszterek tanácsának döntésével elhárult az utolsó akadály az uniós források Magyarországra érkezése elől. A miniszter szerint ebből a pénzből új HÉV-szerelvényeket és InterCity motorvonatokat vásárolhatnak.

A politikus egy másik bejegyzésében arról írt, hogy a vasútra és a közlekedésre irányuló fokozott figyelmet lehetőségként kell kezelni. Úgy véli, a nagyobb érdeklődés több fejlesztési lehetőséget teremt, ugyanakkor nagyobb felelősséget is ró a MÁV valamennyi dolgozójára. Vitézy szerint a magyar vasút színvonalának emelése csak közös munkával valósítható meg.

Vitézy Dávid tervével sokan nem értenek egyet

A Tisza-kormány közlekedési és beruházási minisztere a héten nagyszabású vasútfejlesztés előkészítését jelentette be, mely a balatoni fővonalat érintené. Balatonakarattyán Vitézy Dávid elképzelései szerint elbontanák a régi állomásépületet, amiről a helyiek hallani sem akarnak.