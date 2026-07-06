Zsolti bácsi ügy: megkezdődött a rágalmazási per Semjén Zsolt feljelentése nyomán

Megkezdődött a tárgyalás az úgynevezett Zsolti bácsi ügyben a Budai Központi Kerületi Bíróságon, miután Semjén Zsolt rágalmazásért feljelentette többek között Szabó Tímeát és Tordai Bencét.

Szabó Tímea a Zsolti bácsi ügyben indult rágalmazási per előtt Fotó: Tumbász Hédi

A volt miniszterelnök-helyettes aljas indokból, nagy nyilvánosság előtt, jelentős érdeksérelmet okozva elkövetett rágalmazás miatt tett feljelentést, mivel szerinte

valótlan tényállításokat fogalmaztak meg róla, és összefüggésbe hozták a személyét az állítólagos Zsolti bácsival.

Szabó Tímea országgyűlési képviselőként a parlamentben azt mondta, hogy „Zsolti bácsi nem egy ember, hanem a Fidesz egész rendszere”. A Párbeszéd egykori képviselője, Tordai Bence egy tömegeket elérő posztban Semjén Zsoltot egy pedofil bűnözővel próbálta összefüggésbe hozni. A KDNP elnöke beperelte Somogyi András humoristát is, aki azt állította, hogy a „NER propaganda” miatt két év börtönnel fenyegetik, majd megjegyezte: vicces, hogy ő kerül hamarabb a bíróság elé, mint „Zsolti bácsi és a pedofil haverjai”.

Helyszíni tudósítónk beszámolója szerint a tárgyalás már megkezdődött, a sajtót nem engedték be a tárgyalóterembe. Szabó Tímea a tárgyalás előtt azt mondta, hogy szerinte nem Zsolti bácsira kellene kihegyezni az ügyet, hanem a bántalmazott gyerekekre. Amikor Bohár Dániel rákérdezett, hogy akkor miért Zsolti bácsizták végig a kampányt, a volt képviselő személyeskedően visszatámadt: „Magának szövegértési problémai vannak?”

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