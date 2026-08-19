Most érkezett: elkészült a 2026-os költségvetés módosítása, 300 milliárdos forráselvonás szerepel a tervezetben

A Mandiner értesülései szerint elkészült a 2026-os költségvetés módosítása. Az anyag egyelőre nem nyilvános, a Költségvetési Tanácsnak viszont már megküldték. A lap információi szerint a tervezetben 300 milliárdos forráselvonás van az egyes tárcáktól.

Elkészült a 2026-os költségvetés módosítása / Fotó: Kapitány István Facebook-oldala

Elkészült a 2026-os költségvetés módosítása

A minisztériumok még vitatkoznak, a pénzügyminiszter dönti el, hogy az egészségügynek, az oktatásnak vagy a közlekedési tárcának mennyit kell végül befizetni a központi költségvetésbe.

Kármán András pénzügyminiszter egyébként már májusban pótköltségvetésről beszélt. Akkor azt állította: a távozó Fidesz-kabinet felelőtlen módon gazdálkodott a közpénzekkel.

Nehéz helyzetünk lesz, de meg fogjuk oldani

– tett ígéretet, és hangsúlyozta: a jövő évi büdzsét egészen más alapokon fogják megtervezni.

A módosított 2026-os és a 2027-es költségvetési javaslatot várhatóan augusztus végéig terjesztik az Országgyűlés elé.

A további részleteket IDE KATTINTVA lehet elolvasni!