A 4iG együttműködik a kormány által kezdeményezett vizsgálatokban

A 4iG-csoport együttműködik a kormány által kezdeményezett vizsgálatokban – közölte a vállalat. Hangsúlyozták: meggyőződésük, hogy együttműködésük a magyar állammal szabályos, tisztességes és a magyar emberek számára előnyös keretek között zajlik.

A 4iG együttűködik a kormánnyal a vizsgálatokban (Fotó: Kallus György)

Magyar Péter miniszterelnök hétfőn jelentette be, hogy a kormány felülvizsgálja a 4iG-cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, és mindent el fog követni, hogy a magyar állam és a magyar emberek pénzét, vagyonát visszaszerezze. A kormányfő szerint a 4iG-csoport a Nemzeti Együttműködés Rendszerének „lopakodó anyahajója” volt. Azt is megírtuk, hogy súlyos nemzetbiztonsági és hadászati hátrányba kerülhet Magyarország, ha az új kormány felülvizsgálja és leállítja a Honvédelmi Minisztérium és a 4iG között márciusban kötött, bruttó 1311 milliárd forintos keretszerződést.

Együttműködik a 4iG

A 4iG-csoport hangsúlyozta, hogy

a vállalat működése és fejlődése mindenkor a hatályos magyar és európai uniós jogszabályoknak megfelelően történt, tranzakcióit és szerződéses kapcsolatait a szükséges vállalatirányítási, jogi és pénzügyi kontrollok mellett alakította ki.

Tevékenységük közben kiemelt szempont volt, hogy szabályos, tisztességes és a mindenkori magyar állam, azaz a magyar emberek számára előnyös döntések szülessenek – tették hozzá.

Azt is közölték, hogy a társaság értékteremtő partnerségre törekszik az állammal, annak érdekében, hogy a közösen birtokolt társaságok értéke és nemzetközi versenyképessége komoly beruházások eredményeképp növekedjen, miközben megőrzik az irányító magyar befolyást.

A 4iG álláspontja szerint a közös tulajdonú cégeket a jó gazda gondosságával kezelték, befektetésekkel fejlesztették annak érdekében, hogy növeljék piaci megrendeléseiket, munkahelyteremtő képességüket, és motorjai tudjanak lenni a helyi gazdasági közösségeknek. A 4iG-csoport organikus fejlődése, saját befektetései és nemzetközi tőkebevonásainak eredményeképpen az érintett vagyonelemek értéke nő. Meggyőződésük szerint ez hosszú távú, kölcsönösen előnyös együttműködést jelent az állammal – írták.

Ennek jegyében a 4iG-csoport együttműködik a kormány által kezdeményezett vizsgálatokban abban a szellemben, amit az erről szóló kormányhatározat is leszögez: azok minősítése és a következtetések levonása a vizsgálatok lezárása után lesz.

Emlékeztettek: az elmúlt években a 4iG-csoport kiemelkedő ipari képességeket és kritikus infrastruktúrát épített ki a távközlés, az űr- és védelmi ipar területén, amelyek hozzájárulnak Magyarország digitális infrastruktúrájának, technológiai képességeinek és stratégiai autonómiájának erősítéséhez.